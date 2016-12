Cortina, Carnevale sulla neve

, la Regina delle Dolomiti, inauguraLa giornata clou del periodo più pazzo e colorato dell'anno èquando nella suggestivaiene completata un’enormericavata da un cubo di neve ghiacciata di. Tutto questo per la gioia digli irresistibili personaggi deil cui arrivo è atteso in compagnia di, la mitica mascotte di

La super-ghianda è realizzata da Andrea Gaspari, ampezzano doc e presidente dell’Associazione Italiana Scultori di Neve e Ghiaccio: si stima che gli occorreranno circa tre giorni di lavoro per completare questa impresa. Ad assistere all’inusuale primato lo scultore ha al suo fianco i simpatici personaggi del celebre film di animazione e chissà che questa volta il mitico scoiattolo non riesca finalmente ad acciuffare il suo irraggiungibile sogno! La conclusione ufficiale del record è fissata per le ore 12 di giovedì 16 febbraio quando la super ghianda sarà inaugurata dall’Assessore al Turismo e allo Sport di Cortina, Herbert Huber e dal Direttore Generale Parchi Gardaland Danilo Santi.

Sempre giovedì alle 18.30, il centro della valle ampezzana diventa teatro di un emozionante spettacolo: Paolo Carta, artista poliedrico di Gardaland, mette in scena il suo “Sabbia Magica”, un favoloso viaggio virtuale tra incredibili figure tracciate dalle dita dell’artista che scorrono sulla sabbia con il sottofondo di coinvolgenti brani musicali.

La ghianda da record rimarrà esposta nel centro di Cortina per il periodo del Carnevale, che ha in programma numerosi momenti di divertimento e incontri organizzati per i più piccoli in tutto il paese, diventando un'attrazione da immortalare per i numerosi turisti in vacanza. Il team di Gardaland e i personaggi dell’Era Glaciale saranno presenti anche martedì 21 febbraio, ultimo giorno di carnevale, per partecipare alla sfilata delle maschere che chiude i festeggiamenti ufficiali di questa edizione 2012. È prevista animazione in piazza con gadget e premi.

Scrat e Sid si apprestano a sbarcare a Gardaland il prossimo 31 marzo, data di riapertura del parco a tema, con la nuova e imperdibile attrazione: “L’ERA GLACIALE L’ESPERIENZA 4-D”.