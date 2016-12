Terni festeggia l'amore con Cioccolentino

Mancano pochi giorni a San Valentino e ancora non sapete dove andare e cosa fare con la vostra dolce metà? Sappiate che a Terni sta per iniziare la nona edizione di Cioccolentino: due giorni dedicati a San Valentino, protettore degli innamorati e patrono della città, il cui grande protagonista sarà il cioccolato. Esiste forse un modo più dolce e romantico per festeggiare l'amore?

L'appuntamento è dal 10 al 14 febbraio: per cinque giorni il cioccolato artigianale e l’alta pasticceria saranno i protagonisti assoluti di Cioccolentino, la manifestazione dedicata alla festa degli innamorati. Sfide tra pasticceri, giochi, romantiche cene a due (con specialità al cioccolato), mostre e numerose iniziative collaterali di musica, danza e sport promettono di rendere indimenticabile il vostro San Valentino. E non dimenticate che proprio il cioccolato è uno dei cibi afrodisiaci per eccellenza...

foto Ufficio stampa

Alcuni appuntamenti golosi

Terni Città Fondente: splendide e golosissime opere d'arte in cioccolato realizzate dai maestri cioccolatieri. Durante l'evento verranno riprodotte le principali opere architettoniche della città: Palazzo Spada, la Basilica di San Valentino, Arco Carsulae e Torre di Colleluna. Guardare senza assaggiare vi sembra un tormento? Niente paura: mercoledì 14, dalle 17, tutti i visitatori potranno mangiare la riproduzione della Rocca di Colleluna: 100 kg di buonissimo cioccolato gianduia tutti da gustare...

Dove e quando: tutti i giorni in corso Tacito, dalle 10 alle 20.

In ogni amore c'è una sorpresa: dolcissime uova di cioccolato di ben 12 kg ciascuna verranno esposte al pubblico. Accanto ad ogni uovo saranno inoltre esposti gli scatti d'amore più belli dei migliori fotografi ternani. Un modo originale di rappresentare l'amore!

Dove e quando: tutti i giorni in piazza Europa, dalle 10 alle 20.

Amori e Terni: esposizione di scarpe, gioielli e di ogni tipo di accessorio di tendenza per lo sposo e la sposa realizzati rigorosamente in cioccolato. Un consiglio per i più golosi: in piazza della Repubblica e lungo corso Tacito verranno allestiti gli stand del Chocolate Show. Qui, per tutto il corso della manifestazione, potrete acquistare i migliori cioccolatini e dolci d'Italia.

Dove e quando: tutti i giorni in piazza Europa, dalle 10 alle 20

Il PanpepatoOne: degustazioni di buonissimo panpepato, con possibilità di ammirare - per poi mangiare - una versione del dolce da Guinness dei Primati...

Dove e quando: tutti i giorni in corso Tacito, dalle 10 alle 20.

Il Padellone di Carnevale: squisiti dolci carnevaleschi fritti sul posto, per un “assaggio” in anteprima del Carnevale.

Dove e quando: tutti i giorni in corso Tacito, dalle 10 alle 20.

Il Cioccolato nel bosco delle Meraviglie: il maestro cioccolataio Stefano Tavanti regalerà un po' della sua bravura a tutti coloro che vorranno farsi realizzare dei dolcissimi regali in cioccolato.

Dove e quando: tutti i giorni in corso Tacito, dalle 10 alle 20.

Un Evento da incorniciare: un romanticissimo set fotografico per gli innamorati, dove far immortalare il proprio amore. Una gigantesca Chococornice (realizzata con ben 400 kg di cioccolato) e una golosa ChocoLamp - alta sei metri - saranno lo sfondo delle vostre foto (le immagini scattate potranno essere viste su cioccolentino.it). Se invece amate la tradizionale lettera d'amore, è disponibile un servizio di Love Express per spedire i vostri messaggi romantici.

Dove e quando: tutti i giorni in piazza Europa, dalle 10 alle 19.

E per i più piccoli, ogni giorno con orario continuato nella piazza dei Bambini e delle Bambine, verranno svolte tante divertenti attività e laboratori didattici gratuiti per bimbi dai 3 ai 10 anni.