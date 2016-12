Weekend all'insegna della buona musica

Musica, musica e ancora musica per il week end: cantautori, rock, rap e molto altro per chi non vede l'ora di scatenarsi sotto il palco! E se non bastasse, il grande varietà da gustare in teatro.

VENERDI 10 FEBBRAIO



Nord Italia

A Torino la band Le Luci Della Centrale Elettrica si esibirà all'Hiroshima Mon Amour (via Bossoli, 83 - ore 22), mentre Ivano Fossati sarà in concerto al Teatro Civico (via Monte di Pietà, 43 - ore 21) di Vercelli. A Varese, al Teatro Mario Apollonio (piazza Repubblica, ore 21) il comico Giacobazzi si esibirà nel suo esilarante spettacolo "Apocalypse". Al Legend 54 (via Clerici, 342 - ore 21) di Sesto San Giovanni una serata all'insegna dell'arte, musica e racconti sulla grande storia del rock con il concerto di Maurizio Solieri: “Questa Sera Rock And Roll, The Metal Years”. Post-hardcore inglese protagonista ai Magazzini Generali di Milano con gli Asking Alexandria (via Pietrasanta, 14 - ore 20.10), mentre il palco del Live Club (via Mazzini, 58 - ore 22) di Trezzo sull'Adda è pronto ad accogliere i deejay David Rodigan e General Levy. Al Babalula (via Diaz, 6 - ore 22 ) di Crema suonano i Bastard Sons of Dioniso. Tutt'altra atmosfera a Bergamo, al Teatro Creberg, (via Pizzo della Presolana, 24 - ore 21), dove è di scena il musical Tre cuori in affitto.

Il LattePiù Live (via Giuseppe Di Vittorio, 38 - ore 23) di Brescia ospiterà l'attesissimo concerto del ribelle Peter Doherty.

Bugo sarà in concerto al New Age Club (via Tintoretto, 14 - ore 22) di Roncadate, mentre i Negrita saliranno sul palco dell'Unipol Arena (via Gino Cervi, 2 - ore 21) di Casalecchio di Reno (Bo). A Bologna, al Teatro Europauditorium (piazza della Costituzione, 4 - ore 21) si esibisce Raphael Gualazzi, e la stessa sera all'Estragon (via Stalingrado, 83 - ore 22.30) suonano I Cani.

Simone Cristicchi canta sul palco del Teatro dei Fluttuanti (via Pace, 2 - ore 21) di Argenta (Fe).

Centro e Sud Italia

Gli Almamegretta suoneranno al BarCode (via Campana, ore 21) di Pozzuoli (Na). Il sound dei 99 Posse accende il palco del Gran Teatro Mediterraneo (via Sibelluccia, 3 – ore 21) di Mercato San Severino (Sa). A Bari, all'Auditorium Vallisa (Strada Vallisa, 24 - ore 21) si esibirà il sassofonista, compositore e arrangiatore argentino Javier Girotto.

SABATO 11 FEBBRAIO



Nord Italia

A Torino i Calibro 35 sono in concerto all'Hiroshima Mon Amour (via Bossoli, 83 - ore 22), mentre sul palco del Koko Music Club ( via per Cossato, 24 – ore 23) di Castelletto Cervo (Bi) si esibisce Dente.

I Negrita raddoppiano con la data del Mediolanum Forum (via G.di Vittorio, 6 - ore 20) di Assago. Al Teatro Accademia (piazza Giambattista Cima, 5 - ore 21.15) di Conegliano (Tv) torna in concerto Raphael Gualazzi.

Il gruppo rock dei Rumatera è sul palco del New Age Club (via Tintoretto, 14 - ore 22) di Roncadate e al Deposito Giordani di Pordenone (via Prasecco, 13 - ore 22.30) si esibiscono Le Luci della Centrale Elettrica. A Padova all'Auditorium Pollini (via Carlo Cassan) prosegue il progetto OPV Families and Kids organizzato dall'Orchestra di Padova e del Veneto e dall'Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto.

Al Teatro Verdi (via Garibaldi, 2a - ore 20.45) di Gorizia è di scena il musical Alice nel Paese delle Meraviglie.

Bugo canta al Left Vibra (via 4 novembre, 40/a - ore 22.30) di Modena e all' Estragon ( via Stalingrado, 83 - ore 21.30) di Bologna continua il tour italiano di Peter Doherty.

Ivano Fossati replica sul palco del Teatro Nuovo (piazza Trento e Trieste,52 – ore 21) di Ferrara mentre allo Stadium 105 ( piazzale Pasolini, 1/C - ore 21) di Rimini Enrico Brignano continua a esibirsi con lo spettacolo "Tutto suo padre”.

Centro Italia

I Perturbazione porteranno il loro pop rock sul palco dell Urban Club (via Aldo Manna, 97 ) di Perugia, mentre i 99 Posse si esibiranno al Mamamia (via Mattei, 32 - ore 22.30) di Senigallia (An). I Bandabardo' saranno in concerto all'Orion ( viale Kennedy, 52 - ore 21) di Ciampino.

Sud Italia

Il protagonista assoluto è Lorenzo Jovanotti, che salirà sul palco del Palamaggio ( via Sannitica, ore 21) di Castel Morrone (Ce).

DOMENICA 12 FEBBRAIO



Nord Italia

Per gli amanti del musical: a Torino, al Teatro Alfieri, ( piazza Solferino, 4 – ore 15.30) Dr Jekyll e Mr. Hyde, al Teatro Nazionale (piazza Piemonte, 12 - ore 20.30) di Milano continua Sister Act, il Teatro Ciak (via Procaccini, 4 – ore 20.45) ospita ancora Priscilla La Regina Del Deserto (il teatro, per la settimana dell'amore, riserva uno sconto del 40% per tutte le coppie), il Teatro Mario Apollonio di Varese (piazza Repubblica, ore 17) mette in scena La Sirenetta, mentre al Palalevico (viale Lido, 4 - ore 17) di Levico (Tn) sarà in scena Alice nel Paese delle Meraviglie. E ancora: all'Auditorium Santa Chiara di Trento (via Santa Croce, 67 – ore 20.30) c'è "Il Vizietto" e a Padova, al Gran Teatro Geox (corso Australia, ore 16) sale sul palco l'amore manzoniano de I Promessi Sposi.

Ai Magazzini Generali ( via Pietrasanta, 14 – ore 21 ) di Milano la band indie rock inglese The Maccabees si esibirà nella sua unica data italiana. Al New Age Club (via Tintoretto, 14 - ore 22) di Roncarade (Tn) terza data di Peter Doherty. All'Estragon (via Stalingardo, 83 - ore 22) di Bologna appuntamento con Fatboy Slim.

Centro Italia

A Fabriano, al Teatro Gentile, (via Gentile da Fabriano, ore 21)sarà in scena il musical per bambini e adulti La Fattoria degli animali.

A Roma al Teatro Brancaccio (via Merulana, 244 – ore 15.30 e 20.30) continua il musical Mammamia. Al Teatro Ghione (via delle Fornaci, 37) recita Anna Mazzamauro con “Brava”, mentre al Teatro Golden (via Taranto, 36 – ore 17) impazza lo spettacolo Evil Bar, ispirato al film americano "Le ragazze del Coyote Ugly". Sempre a Roma, ma al Teatro Sistina (via Sistina, 129 – ore 17), è di scena il musical Peter Pan.

Sud Italia

Al Palagiarre (via G. Almirante, ore 18) di Giarre (Ct) un musical innovativo, Cocktail Show - Ghiaccio E Fantasia, e a Ragusa, al Teatro Duemila (viale Sicilia, 21 – ore 18), è in scena lo spettacolo Il Libro Della Giugla.