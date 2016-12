A Milano l'alta cucina incontra il pubblico

Il programma di Identià Golose

Il tema di questa ottava edizione è “Oltre il mercato”, una vera e propria celebrazione delle materie prime, della semplicità di contenuti e forme che la crisi economica ha reso necessaria e che ha dato una nuova spinta creativa all'alta cucina. Per due giorni, dunque, occhi puntati sugli ingredienti e sulla loro sapiente lavorazione, mentre il terzo giorno - come da tradizione - è dedicato agli ospiti speciali e alla pasticceria d'autore.

Modalità e costi di iscrizione - si parte dai 72,60euro per mezza giornata fino ai 700euro per tre giorni completi di corsi e congressi - sono disponibili sulla pagina ufficiale della manifestazione.



Si comincia domenica 5 febbraio, con interventi degli chef e gli appuntamenti Identità Naturali, dedicato alla cucina naturale e alla ricerca di una cucina salutare che non rinunci al gusto, e Chef Vent'anni, i cui protagonisti sono cuochi under 30 provenienti da Italia, Inghilterra, Svezia e Spagna.



Il viaggio tra le materie prime continua lunedì 6 febbraio, a cui si affiancano Identità Donna, approfondimento sulla ristorazione come scelta e non come obbligo di cucina per la famiglia che indaga la creatività al femminile, Identità di Pizza, una lezione che vede protagonista una delle più emblematiche tradizioni gastronomiche del nostro Paese.



La mattinata di martedì 7 febbraio propone il consueto appuntamento su una specifica realtà italiana, quest'anno il Trentino. Il pomeriggio è invece all'insegna della dolcezza, con Dossier Dessert, dedicato al cioccolato e pasticceria da ristorante. Inoltre, due ulteriori approfondimenti: Identità di Carne e Identità di Pasta.