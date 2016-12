Weekend all'insegna della buona musica

Anche il prossimo fine settimana sono numerosi gli eventi da segnare in agenda: che vogliate urlare a squarciagola le canzoni del vostro gruppo preferito o farvi contagiare dalla “febbre da musical”, non avrete che l'imbarazzo della scelta!

VENERDI 3 FEBBRAIO

Nord Italia

Ad Aosta al Teatro Giacosa (via Xavier de Maistre, 15 - ore 21) la canzone italiana e la chanson française si incontrano grazie a due interpreti d’eccezione: Paola Turci e Naif Heri.Gli Skiantos si esibiscono all' Hiroshima Mon Amour (via Bossoli, 83 - ore 22) di Torino, mentre al Gabrio (Via Ravello, 3 - ore 23:30) sono protagoniste le rime del rapper partenopeo Clementino. A Padova i Negrita accendono il PalaFabris (via San Marco, 25 - ore 21.30) con il loro "Dannato Vivere Arena Tour 2012", all'Estragon di Bologna (via Stalingrado, 83 - ore 21.30) canta la camaleontica Donatella Rettore e al Palasport Carnera di Udine (piazzale Argentina, 3 - ore 21) si esibisce il “re matto” Marco Mengoni. Se amate il balletto, al Teatro Creberg (via Pizzo della Presolana, ore 21) di Bergamo Raffaele Paganini danza sulle note di Un Americano a Parigi.Tante proposte anche per chi preferisce il musical: al Teatro Nazionale di Milano (piazza Piemonte, 12 - ore 20.30) continua per tutto il week end la divertentissima atmosfera di Sister Act; al Teatro Ciak (via Procaccini, 4 - ore 20.45) proseguono le “scintillanti”emozioni di Priscilla La Regina Del Deserto e al Teatro della Luna (via G. Di Vittorio, 6 - ore 21) di Assago regna il fantasy con effetti 3D de L'arca Di Giada. A Conegliano (Tv), al Teatro Accademia (piazza Cima, 5 - ore 21) è di scena Dr.Jekyll e Mr. Hide e a Bologna, al Teatro Europauditorium (piazza della Costituzione, 4 - ore 21), continua la fortunata tournée teatrale del musical I Promessi Sposi.

Centro Italia

Enrico Brignano va in scena al Nelson Mandela Forum (viale Pasquale Paoli, ore 21) di Firenze con il suo nuovo spettacolo "Tutto suo padre". Al PalaRiviera (via Paganini,10 - ore 21.30) di San Benedetto del Tronto (Ap) è in programma lo spettacolo musicale di Daniele Silvestri e a Roma Ivano Fossati sale sul palco dell'Auditorium Conciliazione (via della Conciliazione, 4 - ore 21). Al Teatro Sistina (via Sistina, 129 - ore 21) vanno in scena le atmosfere incantate del musical Peter Pan, mentre Alice nel Paese delle meraviglie promette di divertire grandi e piccini al Teatro comunale di Avezzano (via V. Veneto, 46 - ore 21) (Aq) il musical è pronto a far divertire grandi e piccini.

Sud Italia

Al Teatro Comunale Tommaso Traetta di Bitonto (Ba) (via Goldoni, ore 21) è in concerto Simone Cristicchi. Alle Officine Cantelmo (viale De Pietro, 12 - ore 21.30) di Lecce i protagonisti sono Entics e le sue rime.

SABATO 4 FEBBRAIO

Nord Italia

Al Vox Club (viale Vittorio Veneto, 13 - ore 22) di Nonantola (Mo) è protagonista il rapper Gue' Pequeno , e a Casalecchio di Reno (Bo) arriva l'attesissimo concerto di Lorenzo Jovanotti, che sale sul palco dell' Unipol Arena (via Gino Cervi, 2 - ore 21). All'Estragon (via Stalingrado, 83 - ore 22) di Bologna Cristina Dona' torna a oincantare con la sua particolarissima voce e a Rimini Marco Mengoni fa il bis con un concerto al 105 Stadium (piazzale Renzo Pasolini, 1c - ore 21)

Centro Italia

Continua al Nelson Mandela Forum (viale Pasquale Paoli, ore 21) lo spettacolo di Enrico Brignano , mentre la sagace ironia di Elio Le Storie Tese promette di conquistare il Teatro D'Annunzio ( via Umberto, 1 - ore 21.15) di Latina. All'Auditorium Conciliazione di Roma (via della Conciliazione, 4 - ore 21) è in concerto Ivano Fossati, mentre al Palalottomatica (piazzale dello Sport, ore 21) si esibiscono i Negrita.

Sud Italia

A Modugno (Ba) al Demodé Club (via dei Cedri, ore 22) è in concerto il rapper italiano Entics mentre al Cineteatro Socrate (via Brennero, 25 – ore 21) di Castellana Grotte (Ba) sale sul palco il cantautore romano Simone Cristicchi.

DOMENICA 5 FEBBRAIO

Nord Italia

Il Politeama Rossetti (viale 20 Settembre, 45 - ore 21) di Trieste propone il musical La Cage Aux Folles - Il Vizietto. e al Teatro Fanin (piazza Garibaldi , ore ) di San Giovanni in Persiceto (Bo) vi aspetta il musical La Sirenetta.

Centro Italia

Lo spettacolo di Enrico Brignano prosegue a Firenze, mentre a Roma il Teatro Sistina (via Sistina, 129 - ore 17) continua a ospitare le fantastiche vicende del musical Peter Pan. Il Teatro Brancaccio (via Merulana) ospita invece le esilaranti scene del musical Mammamia.

Sud Italia

Il Teatro Al Massimo (piazza Verdi, 9 – ore 21) di Palermo propone il musical Rinaldo in Campo, una bella reinterpretazione della fortunata commedia musicale di Garinei e Giovannini del 1961.