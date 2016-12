A Bologna per Arte Fiera

foto Il meglio dell'arte moderna e contemporanea fa tappa a Bologna per la 36^ edizione di Arte Fiera, che dal 27 al 30 gennaio raccoglie nel capoluogo emiliano le migliori gallerie internazionali e diventa la Mecca di collezionisti e operatori di settore, ma anche di appassionati, personaggi stravaganti e semplici curiosi.

Se sui banchi di scuola l'arte vi è sembrata noiosa, fate un giro a Bologna nel week end: troverete centinaia di eventi in tutta la città che riusciranno senz'altro farvi cambiare idea!

Arte Fiera: come, dove, quando

Ad ospitare anche questa 36^ edizione di Arte Fiera è il Quartiere Fieristico di Bologna: 200 espositori tra arte moderna e contemporanea, giovani gallerie, case editrici di settore, librerie e istituzioni per quattro giorni di piena immersione nel meglio del panorama artistico internazionale. Si passa dai maestri del Novecento ai nomi promettenti delle nuove generazioni, in un mix di arte figurativa, scultura, installazioni e video art.

Orari di apertura: dalle 11 alle 19 i primi tre giorni, con chiusura anticipata alle 17 il lunedì.

Il costo del biglietto per una singola giornata è di 20euro, ma è previsto un abbonamento per i quattro giorni di manifestazione al prezzo scontato di 35euro.

Per chi sceglie di fermarsi a Bologna una notte o più, è a disposizione il sito Ad ospitare anche questa 36^ edizione diè il Quartiere Fieristico di Bologna: 200 espositori tra arte moderna e contemporanea, giovani gallerie, case editrici di settore, librerie e istituzioni per quattro giorni di piena immersione nel meglio del panorama artistico internazionale. Si passa dai maestri del Novecento ai nomi promettenti delle nuove generazioni, in un mix di arte figurativa, scultura, installazioni e video art.: dalle 11 alle 19 i primi tre giorni, con chiusura anticipata alle 17 il lunedì.Il costo delper una singola giornata è di 20euro, ma è previsto un abbonamento per i quattro giorni di manifestazione al prezzo scontato di 35euro.Per chi sceglie di fermarsi a Bologna una notte o più, è a disposizione il sito Hello Bologna , portale che consente di trovare e prenotare le strutture alberghiere più adatte alle proprie esigenze.

L'arte invade la città

Numerosi gli appuntamenti collaterali in programma durante i quattro giorni di Arte Fiera: si comincia venerdì 27 gennaio alla Sala Borsa di piazza Nettuno, dove alle 21 Luigi Ontani - l'artista divenuto celebre negli anni '80 per i suoi tableaux vivants in cui si presentava vestito da Dante, Pinocchio e altri personaggi della tradizione culturale occidentale - incontra il critico e storico dell'arte Renato Barilli.



Tra le iniziative in città, Bologna Art First, quest'anno dal titolo A bordo del Cuore d'oro, promette di trasformare il suolo urbano in un una mappa di percorsi emotivi, in cui interventi “site specific” ad opera di vari artisti italiani e internazionali guidano il visitatore alla scoperta di luoghi e palazzi storici di Bologna. Visitabile fino al 26 febbraio, per sabato 28 gennaio è prevista un'apertura straordinaria degli edifici ospitanti dalle 18 alle 24.