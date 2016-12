Un weekend all'insegna della musica!

VENERDI 27 GENNAIO

Nord Italia

A Genova al Politeama Genovese (via Nicolò Bacigalupo, 2 - ore 21) arriva il musical Happy Days mentre al Teatro Politeama (piazza Carlo Alberto, 23 - ore 21) di Bra (Cn) i balletti del musical Can Can vi faranno rivivere la magia della Belle époque. A Torino all'Hiroshima Mon Amour (via Bossoli,83 - ore 22) suonerà Max Gazze mentre al New Age Club (via Tintoretto, 14 - ore 22) di Roncadate vi aspettano i Bandabardò e il loro rock-folk. A Bologna Le Luci Della Centrale Elettrica si esibiranno in concerto al Locomotiv Club (via Sebastiano Serlio 25/2 - ore 21.30) e la voce inconfondibile di Antonella Ruggiero vi aspetta al Teatro delle Celebrazioni ( ore 21). Infine al Teatro Nuovo ( piazza Trento e Trieste, 52 - ore 21) di Ferrara è di scena il simpaticissimo musical Tre Cuori in affitto.

Centro Italia

Il Teatro Lyrick (via Gabriele D'Annunzio, S.M.Angeli, ore 21.15) di Assisi propone un musical dal sapore ovviamente manzoniano: I Promessi Sposi mentre a Roma all'Auditorium di via della Conciliazione (civico 4 - ore 21) ci sarà il concerto di Elio e Le Storie Tese.

Sud Italia

In Puglia, al Demodé Club (via dei Cedri, 14 - ore 23) di Modugno (Ba) salirà sul palco Dente.

SABATO 28 GENNAIO

Nord Italia

Il Teatro Chiabrera (piazza Diaz, 2 - ore 21) di Savona si accende della passione del musical Napoletango. A Genova al Teatro Carlo Felice (passo Eugenio Montale, 4 - ore 21 ) potrete ascoltare il rock-pop d'alto livello di Ivano Fossati mentre sempre a Genova ma, questa volta al Politeama Genovese, (via Bacigalupo, 2 - ore 21.00) vi aspettano le divertentissime musiche del musical Happy Days. L'Hiroshima Mon Amour (via Bossoli, 83 - ore 22) di Torino propone il concerto del rapper italiano Entics. Mentre se amate la melodia dei Kymera e le loro atmosfere oniriche dovete andare al Palais Saint Vincent (via Martiri della Liberta, ore 21) di Saint Vincent ( Ao). A Padova infine, al Gran Teatro Geox (corso Australia - ore 21) i The Musical Box propongono la reinterpretazione del leggendario spettacolo dei Genesis sulle note di 'The Lamb Lies Down On Broadway'.

Centro Italia

A Gracciano di Colle Val d'Elsa (Si) al Sonar (località Molinuzzo, 3 - Gracciano - ore 23) vi aspetta il raggamuffin italiano dei 99Posse mentre al Palasport (via M. Cucco, ore 21) di Foligno si esibiranno i Negrita. A Senigallia il Mamamia (via Mattei, 32 - 22.30) propone il rock- folk dei Bandabardò. Infine a Roma, all'Auditorium Conciliazione (via della Conciliazione, 4 - ore 21), vi aspetta il concerto di Elio e Le Storie Tese, all'Orion (viale Kennedy, 52 - ore 21.30) di Ciampino gli Shandon sono pronti a salire sul palco. Pronti al divertimento?

Sud Italia

A Napoli la Galleria 19 (via San Sebastiano, 18/19 - ore 23) propone la musica dei Marta Sui Tubi mentre Lecce è pronta ad accogliere l'originalissimo Dente. Il concerto verrà suonato alle Officine Cantelmo (viale De Pietro, 12 - ore 22)