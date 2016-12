Sapori: a Ragusa arriva una "cacioteca"

Una ghiotta occasione per scoprire i buoni sapori della Sicilia: Ragusa in occasione di 'Cheese Art', la manifestazione culturale organizzata dal CoRFiLaC (Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia). ha inaugurato la "Cacioteca Regionale Siciliana", una vera biblioteca di sapori legati al mondo del formaggio.

"La 'Cacioteca' è il punto d'approdo di una ricerca ventennale" spiega spiega Ivana Piccitto, responsabile dell'organizzazione di Cheese Art. "Attraverso le più avanzate tecnologie intende riprodurre i sistemi storici di stagionatura dei formaggi siciliani, con attenzione al contesto caseario internazionale". Su due diversi livelli sono presenti dodici celle di stagionatura, di cui alcune esporranno formaggi storici tradizionali (Pecorino siciliano, Ragusano, Tuma Persa, Provola dei Nebrodi, Maiorchino), formaggi a crosta fiorita ed erborinati oltre a quelli Nazionali (Parmigiano, Asiago, Castelmagno). Tra le varie celle viene ricreata anche una vera e propria “casa abitare” per riproporre i momenti della caseificazione tradizionale. L'edificio oltre ad avere una funzione sperimentale di studio dei formaggi storici siciliani, si propone come un centro di educazione del consumatore dato che "non offriremo semplici degustazioni, ma veri laboratori che spieghino al pubblico le caratteristiche di ciò che mangia", continua Ivana Piccitto. Insomma, la "Cacioteca" mira ad essere un luogo accademico di ricerca e di studio dove ricercatori, chef, cultori del gusto, produttori di materie prime naturali e consumatori d’eccellenza si riuniscono e si incontrano per avviare processi di educazione alimentare e diffusione della cultura casearia ed enogastronomica.

