Capodanno a Roma: buon Anno del Drago!

Un anno con il Drago: fortuna e vitalità! Il capodanno non è ancora finito, anzi non è nemmeno cominciato. Non ci credete? Allora provate ad andare a Roma sabato 14 gennaio. In piazza del Popolo vi aspettano i festeggiamenti per accogliere il nuovo Anno del Drago. Ed è ancora capodanno, quello cinese! Ecco a voi il programma dettagliato degli eventi organizzati dall'Ambasciata cinese in Italia. Buon divertimento!

Eventi col botto! 14 gennaio: manifestazione d'apertura festeggiamenti. Alle 14, partirà da via del Corso, all'altezza di via Tomacelli, un grande corteo folkloristico pronto a dirigersi - esibendosi in danze, acrobazie, arti marziali e canti tradizionali - verso piazza del Popolo. Aprono il corteo due spettacolari e lunghissimi draghi. Alle 14.30, in piazza del Popolo, sul palco appositamente montato per l'occasione, comincerà lo spettacolo musicale dell'orchestra della Polizia municipale di Roma. Infine alle 14.40 l'ambasciatore Ding Wei insieme al sindaco di Roma Gianni Alemanno e alle altre autorità italiane presenti eseguiranno l'affascinante rituale di apertura festeggiamenti: dipingere di rosso gli occhi del drago. Da non perdere!