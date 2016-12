Ponti delle meraviglie in Europa

Spettacolo Made in Italy

In Piemonte, in Val Formazza c'è un ponte in legno dalla struttura semplicissima. Prima di dire che non c'è nulla di eccezionale in un'architettura del genere, aspettate di dare un occhio al panorama sottostante: dall'alto si può infatti ammirare la seconda cascata d' Europa per altezza, la Cascata del Toce.

Merano, nei Giardini di Castel Trauttmansdorff, si trova una curiosissima costruzione in legno con una specie di capannina posta sulla punta che ricorda tanto la forma di un binocolo. La struttura non è nient'altro che un ponte e il suo nome, per l'appunto, è Binocolo. Ideata nel 2005 dal rinomato architetto e designer Matteo Thun, la piattaforma trasparente dona la sensazione unica di librarsi in volo.

Ponte dei Sospiri di Venezia. Realizzato agli inizi del XVII e situato a poca distanza da Piazza San Marco, scavalca il Rio di Palazzo collegando, con un doppio passaggio, il Palazzo Ducale alle Prigioni Nuove. La sua bellezza barocca è conosciuta in tutto il mondo, così come la leggenda legata al suo nome, che deriverebbe dai sospiri dei prigionieri che si avviavano verso le prigioni. Tra i classicissimi, non si può non menzionare ildi.

Una curiosità: lo sapevate che esistono delle copie del nostro Ponte dei Sospiri? Due si trovano in Inghilterra, uno a Cambridge e l'altro ad Oxford, il terzo è a Lima, nel distretto di Barranco ( Perù); mentre il quarto è a New York ed è più che altro una citazione moderna del ponte. La struttura serve da collegamento tra due edifici del complesso della Metropolitan Life Insurance Company Tower, grattacielo che si ispira dichiaratamente al campanile di San Marco.