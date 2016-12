Trieste, città di confine dall'anima mista

foto Dal Web Correlati Trieste e i suoi caffè

“Luogo che invita a bighellonare” secondo la scrittrice di viaggi Jan Morris, che ha dedicato il suo ultimo libro a questa “enclave sui generis” (Trieste, o del nessun luogo, Il Saggiatore, 2003), Trieste è un luogo da scoprire lentamente e in cui perdersi è un dovere.

Scoprire Trieste “a caso”

Il posto ideale per una passeggiata è il quartiere pedonale di Borgo Teresiano, dove si possono ammirare le facciate neoclassiche dei palazzi, in uno sfarzo a tratti barocco che ben si sposa con l'impeccabile organizzazione cittadina, la mancanza di traffico, gli spazi verdi, le strade pulite e ordinate. Altra bella passeggiata sul colle di San Giusto, dove troverete un castello fortificato, la cattedrale Trecentesca e le rovine del Foro romano.

Aspettate il momento della cena accoccolati in uno dei tanti bar all'aperto del centro, magari nella bellissima e scenografica piazza centrale, piazza dell'Unità d'Italia, che si apre sul Mare Adriatico come un palcoscenico sul suo pubblico. E' la posizione ideale per osservare i triestini, e riflettere su questa tanto significativa città di confine.

Luoghi da mangiare...

Una miscela di etnie e un miscuglio di culture: a Trieste si sono unite tra le altre le vite e le opere di Italo Svevo e James Joyce. Qui l'austerità asburgica si riflette nei pomposi palazzi settecenteschi e si mischia all'accoglienza e al gusto per la vita tutto italiano. La passione per il cibo e il vino si celebra infatti come quella per l'insuperabile caffè, le pasticcerie di stampo viennese, i ricchissimi aperitivi alla milanese, i deliziosi ristoranti che conviene provare seguendo i suggerimenti dei triestini, felici e orgogliosi di darvi il loro parere se li fermate per strada.