Milano, capitale della moda e dello shopping

A metà novembre, giusto in tempo per scegliere dove fare i tanto attesi acquisti natalizi, l'Economist Intelligence Unit ha stilato la sua classifica delle migliori città europee in cui fare shopping. I criteri di valutazione comprendono: convenienza economica, praticità, accoglienza, ricettività e trasporti, cultura, clima, orari dei negozi e uso delle lingue straniere, e ad aggiudicarsi il primo posto su 33 concorrenti è stata Londra. Il suo segreto? La qualità delle boutique, degli alberghi e dei trasporti, la presenza di brand internazionali, le vendite stagionali e l'alto numero di zone in cui i visitatori possono scegliere di fare acquisti.

Secondo e terzo posto per Madrid e Barcellona, quarta Parigi, quinta Roma e sesta Berlino.

E Milano?

Per trovare Milano , capitale della moda italiana e regina del glamour, bisogna scendere all'undicesimo posto della classifica. Va detto che la bella meneghina soffre per quanto riguarda la categoria “cultura e clima” e che in generale le città italiane sono state penalizzate dal sistema di chiusure infrasettimanali e pomeridiane dei negozi, con cui – secondo il rapporto – sarebbe difficile prendere confidenza per chi arriva da fuori.