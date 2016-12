Roma insolita: non solo Colosseo

Se quando pensate a Roma vi vengono in mente il Colosseo, piazza di Spagna e la fontana di Trevi, se pensate che il suo luogo più romantico sia Ponte Milvio con i lucchetti ispirati a, o se semplicemente volete evitare i luoghi super-turistici e affollati, ecco qualche consiglio per programmare un tour insolito della città, alla scoperta di luoghi poco (o meno) conosciuti ma dal fascino straordinario.

Un sguardo al Cupolone...

Da dove iniziare, se non da un panorama che ha come protagonista uno dei monumenti simbolo di Roma? Se volete guardare alla cupola di San Pietro in un modo davvero originale, il luogo giusto per voi è piazza dei Cavalieri di Malta, sull'Aventino, dove si trova l'ambasciata dell'Ordine di Malta e a pochi passi dal Giardino degli Aranci (altro gioiellino poco conosciuto della città). Qui, infatti, guardando dal buco della serratura di un portone che non faticherete a riconoscere, si ha una vista incredibile su San Pietro. Vedere per credere (foto in altro a sinistra).



Cupolone o Cupolino?

Un altro modo di ammirare San Pietro è quello da via Piccolomini . Percorrendola, a piedi ma ancora meglio in automobile, per uno strano effetto ottico e di prospettive legato ad alberi e palazzi, più ci si avvicina alla Basilica e più questa sembra allontanarsi. All'inverso, più ci si allontana e più sembra grande. Impossibile? Provate!