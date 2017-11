Arriva a Milano il mercatino di Natale del Trentino

A Milano il mercatino con il Natale trentino Ufficio stampa 1 di 8 Ufficio stampa 2 di 8 Ufficio stampa 3 di 8 Ufficio stampa 4 di 8 Ufficio stampa 5 di 8 Ufficio stampa 6 di 8 Ufficio stampa 7 di 8 Ufficio stampa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Le tradizionali casette di montagna in Piazza Portello, nel capoluogo lombardo, con tante specialità trentine. leggi tutto

Il mercatino quest’anno si arricchisce ulteriormente con nuove bancarelle, nelle quali trovare tante idee e prodotti di alta qualità per i regali di Natale. Sono in mostra le tipiche specialità della tradizione natalizia, come oggetti in legno e ceramica, vetro soffiato e decorazioni natalizie, arredamento per la tavola natalizia, candele e lana cotta.



Visitare il mercatino significa immergersi in un mondo di profumi e di colori, tra vin brulè, calde ciambelle e lucine colorate, alla scoperta di tante prelibatezze della gastronomia trentina, come miele, salumi e formaggi, panini caldi con carne salada e wurstel alla polenta. Naturalmente chi ama i sapori dolci non può resistere alla tentazione di uno strudel fragrante. Il mercatino sarà chiuso al pubblico solo il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio.



Piazza Portello si trova nell’area milanese storicamente occupata dall’Alfa Romeo, dove è stato realizzato un vero e proprio quartiere metropolitano. Accanto alle consuete attività commerciali, affiancate in questo caso anche da attività artigianali, ci sono una zona uffici, una residenziale e un parco di ben 80.000 metri quadrati. Sulla piazza, nell’insediamento commerciale progettato dallo Studio Valle e caratterizzato dalla grande “vela” di alluminio dalla linea avveniristica che sancisce l’accesso alla “città shopping”, si affacciano più di 50 negozi.