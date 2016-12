Arezzo: si viaggia nel tempo con "Back in Time"

La manifestazione, pensata per adulti e bambini, propone rievocazioni filologiche, divertimento, spettacolo e gusto, in un percorso che interessa contemporaneamente tre diverse aree cittadine, ciascuna legata alla storia della città. Le accurate ricostruzioni storiche si uniscono al divertimento, in modo che ciascuno possa sentirsi protagonista: ad esempio i bambini hanno l’occasione di scoprire l’alfabeto etrusco o provare gli antichi giochi romani, mentre i più grandicelli possono addirittura indossare un’armatura rinascimentale. Dalla vita degli accampamenti militari a quella quotidiana, dal mercato ai giochi, dalle mostre di abiti a quelle di armi, il pubblico è davvero accompagnato in un viaggio nella storia, in un continuo susseguirsi di giostre, tornei, spettacoli di giullari, bandiere, fuoco e spada.



Le tre aree cittadine di Back in Time

EPOCA ROMANA, ARENA CILNIA - Presso l’anfiteatro romano di via Margaritone, rivive l’epoca romana del periodo repubblicano, con tanto di gladiatori e legionari. Qui sono ricostruiti un accampamento romano, uno gallico e un’area etrusca, con guide in abito storico pronte a soddisfare tutte le curiosità. Il programma propone danze, racconti animati, cerimonie divinatorie e la dimostrazione di una battaglia tra Galli e Romani.



EPOCA MEDIEVALE, GIARDINI DELLA FORTEZZA – Qui si ritorna al XII-XIV secolo con un accampamento militare con oltre 30 tende, una parte delle quali dedicata alle donne, tra cui le “cortigiane” con una loro zona ben distinta, e le danzatrici, che spesso scompagnavano l’esercito in quest’epoca, Tra gli spettacoli: partite di giochi con la palla, racconti animati di gesta eroiche, combattimenti a contatto pieno, duelli e battaglie, tornei a cavallo, giullari e giocolieri col fuoco. Lungo le mura si può sperimentare in piena sicurezza il tiro con l’arco e con la balestra.



RINASCIMENTO, PIAZZA VASARI - La Piazza delle Arti ospita l’epoca d’oro del rinascimento toscano (secoli XV-XVI). Al centro dell’allestimento sta il grande mercato con circa cento banchi storici e di artigianato e una spettacolare ricostruzione di un corpo di guardia con sala d’armi e un convivio nobiliare al palazzo di Fraternita. In piazza si esercitano i maestri d’arme, mentre i colpi di archibugio e il rumore delle battagliole tra picchieri evocano il secolo del mestiere delle armi, della calata dei Lanzichenecchi e della rivalità tra Firenze e Siena. Non c’è però solo guerra: il banditore annuncia le danze tra i suoni dei musici, mentre gli sbandieratori della provincia di Arezzo si esibiscono tra vessilli multicolori.



Ogni sera a partire dalle 18 fino alle 23 in ciascuna cittadella tematica vengono messi in scena spettacoli, cortei con esibizioni di musici e sbandieratori, fra le bancarelle di artigiani e commercianti in abito storico e speciali punti a tema eno-gastronomico.



Arezzo Back in Time è un evento del Comune di Arezzo con la collaborazione dell’Associazione Civitas Rerum che coordina i gruppi storici provenienti da tutta Italia. Ingresso gratuito



Per informazioni: www.arezzobackintime.it