Arbatax: di corsa tra natura e sport

14:53 - Sabato 12 settembre le colline dell’Ogliastra in Sardegna, ospitano una bella manifestazione all’insegna della natura e dello sport: la prima edizione del “Trofeo Arbatax Park di corsa”, manifestazione Regionale di Atletica Leggera Corsa su Strada, realizzata in collaborazione con A.S.D. Atletica San Sperate, sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera. La gara è aperta a tutti, sia professionisti che esordienti, adulti o giovanissimi.

La corsa si svolge nelle vie interne del complesso turistico Arbatax Park Resort. 60 ettari di territorio immerso nella natura, lungo un percorso podistico di circa 5000 metri, a disposizione di atleti iscritti a tutte le Società sportive regolarmente affiliate alla F.I.D.A.L., ma anche a chi è tesserati presso Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e in possesso del certificato medico sportivo d’idoneità all’attività agonistica settore atletica leggera. Il certificato deve essere trasmesso contestualmente alla tessera all’atto dell’iscrizione. Vale la pena segnalare che Il percorso è piuttosto impegnativo, dato che segue il ritmo del promontorio su cui sorge il resort, con un ritmo interrotto da continui saliscendi e dai numerosi cambi di terreno. In compenso il territorio circostante è splendido, con aree panoramiche molto suggestive e di grande fascino naturalistico.



Per iscriversi basta collegarsi al sito www.fidal.it – Servizi on line – affiliazioni e tesseramento, entro e non oltre mercoledì 09 Settembre 2015. La quota d’iscrizione è di €. 15,00 per le categorie junior, promesse e senior. I numeri gara saranno forniti dall’organizzazione. In occasione della manifestazione l’Arbatax Park Resort mette a disposizione un pacchetto speciale, ad hoc per l’evento, riservato a chi volesse soggiornare e vivere appieno la bellezza di questa “Penisola del Benessere”. Per consultare le offerte: www.arbataxparkdicorsa.com