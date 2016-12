Aprile in fiore: dieci appuntamenti da non perdere

Fiorinda - Mollaro (TN) - La Val di Non celebra, il prossimo weekend, la fioritura dei meli che crescono nel suo territorio. Tanti fiorellini bianchi accolgono i numerosi turisti che passeggiano tra le piantagioni in fiore, ma per l'occasione si svolgono anche degustazioni, laboratori di cucina e creatività per tuttta la famiglia, mentre il Castello si anima grazie agli antichi mestieri di una volta.



Festa dell'Olio Extravergine di Oliva - Barbarano Vicentino (VI) - Domenica 17 aprile la provincia di Vicenza celebra il mondo dell'Olio Extravergine di Oliva, eccellenza dell'Area Berica. Tante le attività durante questa giornata: camminata fra gli ulivi, concorso dell'Olio Extravergine di Oliva, pizza e pane fresco in piazza, degustazioni guidate e gratuite, prova di massaggio cervicale il tutto in compagnia di Giovanni Rana, testimonial ufficiale dell'evento.



Este in fiore - Este (PD) - Da vanerdì 15 a domencia 17 aprile, presso il castello di Este, si rinnova una mostra mercato tipicamente primaverile dedicata agli amanti del giardinaggio e a tutti i possessori del pollice verde. "Di giardino in giardino" è il titolo scelto per questa edizione dedicata alla molteplicità di forme in cui un giardino può manifestarsi: i visitatori, tra fiori e alberi secolari, si lasceranno trasportare da un'esplosione di colori e profumi e avranno modo di ripercorrere, tra arte e filosofia, i diversi stili di giardino del mondo.



Salumi da Re -Polesine Parmense (PR) - Gli artigiani del settore salumiero si ritrovano presso l’Antica Corte Pallavicina dei f.lli Spigaroli per la terza edizione di Salumi da Re, manifestazione promossa dal Gambero Rosso per preservare tradizioni antiche e valorizzare l'eccellenza del comparto. Tre giorni di incontri, degustazioni, dimostrazioni, convegni, focus, mostra mercato, ma anche pranzi e cene all’aperto.



Romagna Wine Festival - Cesena - Da venerdì 15 a domenica 17 aprile Cesena diventa la capitale romagnola del vino insieme a gastronauti, vignaioli, giornalisti, winelovers, cuochi, degustatori e appassionati del buon vivere. Si comincia venerdì 15 aprile dalle 17,30 con gli ‘Aperid’hoc’ sotto il Loggiato Comunale di Piazza del Popolo: un percorso a tema dove le etichette del territorio raccontate dai produttori, sposano assaggi di prodotto in un percorso di terra, di mare e vegetariano. La manifestazione entra nel vivo sabato e domenica con appuntamenti con la cultura, convegni e momenti di intrattenimento per grandi e piccini.



Giardino in Fiore - Ancona - Sabato 16 e domenica 17 nel centro cittadino di Ancona sbocciano i fiori per tutti gli appassionati di giardinaggio, erboristeria e prodotti naturali. Circa sessanta espositori danno vista a un percorso green fatto di piante e fiori, piante grasse, bonsai, vasi e terrecotte. Non mancano articoli di abbigliamento e accessori, prodotti biologici ed eco sostenibili, il tutto in linea con i verdeggianti protagonisti della manifestazione.



Arezzo Flower show - Arezzo - Sabato 16 e domenica 17 aprile all’interno dell’incantevole Parco di Villa Severi si svolge una mostra mercato di piante rare ed inconsuete. Per l'occasione sarà possibile incontrare i migliori espositori del panorama florovivaistico italiano e internazionale con le loro introvabili collezioni e partecipare alle attività collaterali che coinvolgeranno grandi e piccini in corsi di giardinaggio, dimostrazioni creative e laboratori didattici.



Mostra Internazionale delle Orchidee - Monte Porzio Catone (RM) - Da venerdì 15 a domenica 17 aprile il suggestivo borgo dei castelli romani accoglie "Orchidee dal Mondo", appuntamento di spicco nel panorama delle proposte culturali del territorio, caratterizzato da numerosi espositori provenienti da tutto il mondo che allestiranno i loro spazi espositivi negli storici tinelli e nelle antiche botteghe artigianali, con rari esemplari botanici in una lussureggiante e infinita gamma di forme e colori. Durante l'evento vengono proposti anche una serie di eventi culturali per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico locale.



Primavera Sulcitana - Carbonia (CI) - Durante il weekend del 16 e 17 aprile il sud della Sardegna ospita un grande evento dedicato alla scoperta delle tradizioni, del food e dei monumenti della città di Carboni. Per le vie del centro, laboratori artigianali, cantine e produttori, show cooking, festival dello street food e del Carignano, mastri birrai, musica dal vivo ma anche arte, archeologia, cultura, giochi per bambini e tanto altro ancora.



Sagra del Carciofo - Niscemi (CL) - Degustazioni di piatti tipici a base di carciofi, “Cacucciulata”, mostre, manifestazioni sportive, spettacoli musicali, convegni, attività culturali ed intrattenimenti vari. Un appuntamento fieristico di grande spessore che promuove e rilancia l’agricoltura e l’artigianato della città, con numerosi stand espositivi di carciofi, prodotti ortofrutticoli ed artigianali. Da venerdì 15 a domenica 17 aprile.