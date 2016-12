15 dicembre 2014 Appuntamenti per il weekend: vota il tuo preferito nella Top10 Ecco le dieci sagre più interessanti del prossimo fine settimana tra addobbi, mercatini di Natale e presepi viventi Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Ultima tappa per il Giro d’Italia in 52 Weekend che, con il fine settimana del 27 e 28 dicembre, è arrivato ormai alla fine. Il viaggio ha toccato quasi tutta l’Italia alla scoperta di eventi folcloristici, gastronomici e tradizionali. Il tutto grazie al voto degli utenti di Weekendagogo che, settimanalmente, hanno espresso la loro preferenza sul portale.

Il Giro d’Italia in 52 Weekend, un viaggio lungo lo Stivale nelle mete preferite dagli italiani, è giunto alla tappa finale. Anche per questo fine settimana, potete esprimere la vostra preferenza tra i dieci eventi candidati e decretare il vincitore. Votare è facile: collegandosi al sito www.weeekendagogo.it si possono trovare gli eventi della classifica settimanale per il weekend selezionato. Scegliete il vostro evento del cuore e VOTATE. L'evento più cliccato riceverà la visita dagli inviati di Weekendagogo che creeranno un reportage video-fotografico sulla manifestazione e lo condivideranno sul sito e su portali social. Ecco la classifica del fine settimana 27-28 dicembre.



Marché Vert Noël – Si respira aria di festa ad Aosta dove, tra le rovine romane che sorgono nel centro storico, anche quest’anno sorge il tipico Mercatino di Natale. L’offerta delle tante casette tipiche è sempre alta, tra artigianato di qualità, nato dalla lavorazione di lana, legno, pelle, pietra e vetro e, ovviamente, i migliori prodotti tipici.



Mercatino di Natale – Appuntamento fisso da anni a Vipiteno (BZ), dove la piazza principale di questo magico borgo tra i monti si anima grazie al tipico Mercatino di Natale, illuminato da migliaia di luci sfavillanti e dominato dalla Torre delle Dodici, simbolo del comune. Non volete mica rinunciare alla possibilità di emozionarvi come un bambino di fronte a un negozio di dolci, vero? E, visto che ci siete, assaggiate il tipico (e inimitabile) strudel.



Mercatino di Natale – Bressanone (BZ) ospita uno dei mercatini simbolo della regione. La piazza, su cui si affaccia il Duomo, si trasforma sotto le luci di tantissime bancarelle che offrono il meglio della gastronomia locale e artigianato di qualità, dalle ceramiche alle candele, dai tipici addobbi in vetro ai giochi in legno.



Giardini di Natale – Più di venti espositori che, ad Asiago (VI), offrono il meglio dell’artigianato locale e prodotti tipici della gastronomia invernale locale, il tutto nel magico contesto di un villaggio di Natale ricreato apposta per l’occasione, tra casette di legno, addobbi natalizi e l’inconfondibile profumo di dolci.



Presepe Vivente – Castiglion Fiorentino (AR) è davvero un continuo fermento di iniziative e appuntamenti durante tutto l’anno e, chi ci segue da un po’, si ricorderà benissimo perché… ma ora, sotto Natale, c’è una nuova imperdibile occasione che anima il borgo aretino di una nuova luce, di scene di vita di un’epoca lontana, il tutto tra devozione e folclore, nel celebre Piazzale del Cassero, ai piedi della magnifica torre che domina tutto il paese.



Mercatini di Natale – Un mercatino di Natale giovane quello organizzato ad Avezzano (AQ), giunto alla sua quarta edizione, ma non per questo privo del tipico fascino natalizio che si respira tra le bancarelle che offrono, tra le cose, i migliori prodotti e lavori fatti a mano dagli artigiani locali. Il mercatino è organizzato in Piazza Risorgimento.

Natale in Cantina – Un viaggio alla scoperta della città dei Papi, Anagni (FR) dove, tra degustazioni e visite guidate, potete scoprire i Mercatini Artigianali, la Via dei Presepi con laboratori creativi per grandi e piccini e tanti concorsi che rendono le giornate ricche di emozioni e divertimento, dalla gara di preparazione del Panpepato anagnino più buono al concorso “Addobba l’Albero”.



Mercatini di Natale – Tropea (VV) ospita la seconda edizione di un mercatino appena nato, che però si conferma appuntamento atteso da tutti quelli che, oltre a volersi fare un giro tra le bancarelle, sono alla ricerca di qualcosa di unico e particolare, come l’artigianato locale e i tanti prodotti della tradizione calabrese.



Presepe Vivente – Sono più di trecento i partecipanti a questa ricostruzione storica tra i tipici Sassi di Matera, un percorso che si snoda tra le case tipiche della città, Capitale della Cultura 2019. Scene di vita tipiche del mondo romano, accampamento militari e, ovviamente, i classici momenti come la Natività in un contesto unico al mondo.



Presepe Vivente – Il magico borgo di Tursi (MT) si anima di centinaia di figuranti che, per le vie del centro, ripropongono le scene classiche dei nostri presepi. Un percorso che attraversa tutto il paese, ricreando la magica atmosfera di Betlemme.