Appuntamenti per il weekend: vota il tuo preferito nella Top10

10:24 - Il Natale la fa giustamente da padrone nella Top10 del weekend del 20 e 21 dicembre. Gli eventi scelti dagli utenti di Weekendagogo compongono una selezione tutta all’insegna delle imminenti Festività, tra mercatini e appuntamenti suggestivi e caratteristici del nostro Paese, per un viaggio tra l’artigianato di qualità, immancabili addobbi e dolci che profumano di cannella e zenzero.

Il Giro d’Italia in 52 Weekend è giunto ormai alla 51° tappa, creando dietro di se un percorso che ha toccato e vissuto l’eccellenza delle regioni italiane tra folclore, devozione e gastronomia. Con l’obiettivo di scoprire le mete favorite dagli italiani, offre a tutti la possibilità di votare il proprio evento preferito o candidarne uno, aumentandone la visibilità. Come si fa? E’ molto semplice: sul sito www.weekendagogo.it vengono proposti, settimanalmente, gli eventi per i weekend successivi: selezionate le date che vi interessano, scegliete l’evento che vi piace di più e VOTATE.



Gli inviati di Weekendagogo raggiungeranno la meta dell’evento più cliccato e creeranno un reportage video-fotografico che verrà condiviso sul sito e sui social.



Ecco la selezione degli eventi per il weekend del 20 e 21 dicembre.

Mercatino di Natale – Nominare Vipiteno (BZ) significa, quasi automaticamente, parlare anche del suo celeberrimo mercatino di Natale, appuntamento fisso da anni che colora e profuma le strade dell’affascinante borgo medievale. La Torre delle Dodici, nel cuore della piazza principale, scandisce il tempo e crea la cornice perfetta al mercatino, splendidamente addobbato e illuminato da migliaia di sfavillanti luci.



Marché Vert Noël – Ad Aosta, tra le rovine romane che sorgono nel centro storico, anche quest’anno è stato ricostruito il villaggio di Natale. Tra le bancarelle potrete trovare l’artigianato migliore ricavato dalla lavorazione del legno, della lana, della pelle, pietra e vetro, senza rinunciare all’offerta gastronomica.



Mercatini di Natale di Gallio (VI) - E’ il Mercatino di Natale più antico dell’Altopiano di Asiago. Mentre gli adulti sono impegnati a fare gli ultimi acquisti prima di Natale, i più piccoli trovano animazione e giochi per passare una giornata divertente.



Mercatino di San Nicola – Genova - L’appuntamento natalizio più atteso regala ai partecipanti piacevoli momenti di festa tra i novanta espositori presenti: artigiani, allevatori e produttori locali portano in mostra tanti prodotti mentre, durante la giornata, laboratori di cake design e cooking show con degustazioni creano pause golose per gli appassionati di cucina.



RiEco il Natale – Lucca - Con un nome decisamente azzeccato la città toscana aspetta il Natale e propone regali responsabili. Le sale rinascimentali di Villa Bottini ospitano le bancarelle di creazioni artigianali, cosmetici biologici e gastronomia locale. Sotto un albero creato con materiale riciclato è possibile lasciare un dono dedicato ai bambini più bisognosi.



Mercatini di Natale – A Marino (RM) i mercatini sono organizzati in pieno centro storico, in Piazza San Barbaba. Potrete trovare idee regalo se siete tra quelli che comprano tutto negli ultimi giorni disponibili o semplicemente passeggiare per le vie del centro sorseggiando una cioccolata calda o vin brulè che vi verrà offerto.



San Gregorio Armeno - A Napoli è Natale tutto l’anno! Almeno in questa via, San Gregorio Armeno, famosa in tutto il mondo per la creazione delle statuine del presepe più originali, raffiguranti i personaggi famosi del momento. Chi sarà il cantante, l’artista o l’attrice più ritratti?



Mercatini di Natale – Zoosafari – Fasanolandia – Il parco divertimenti di Fasano (BR) Fasanolandia ospita i mercatini di Natale. Se volete far vivere una giornata di divertimento ai vostri bambini e, ogni tanto, dare un’occhiata alle bancarelle, non potevate chiedere di meglio.



Mercatini di Natale – Ostuni (BR) - Piazza Libertà è il cuore pulsante del Natale: qui si trovano una distesa infinita di variopinte bancarelle, che offrono solo il meglio della tradizione artigianale enogastronomica. Il fascino di queste località, solitamente visitate nel periodo estivo, è unico e suggestivo durante l’inverno… provare per credere!



Mercatini di Natale di Tropea (VV) - Un mercatino appena nato quello che, giunto alla seconda edizione, si conferma però come appuntamento atteso da grandi e piccini. La tradizione natalizia calabrese viene proposta nel massimo del suo splendore, tra l’immancabile buona cucina e i tanti prodotti artigianali nati dalla lavorazione attenta delle materie prime tipiche della regione.