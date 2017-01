Appuntamenti d’inverno tra sport e buoni sapori

GOLOSANEVE - Parco del Monte Baldo - Trentino - I sapori della cucina di montagna si accompagnano a una bella passeggiata sulle ciaspole tra le nevi incantevoli del Parco del Monte Baldo, in provincia di Trento: l'appuntamento è sabato 21 gennaio nelle baite e nelle malghe di Polsa di Brentonico, lungo un itinerario paesaggiastico ed enogastronomico di 10 chilometri da percorrere con le ciaspole ai piedi, tra splendidi panorami e prodotti tipici della tradizione trentina, nei luoghi della Grande Guerra. Informazioni e prenotazioni www.visitrovereto.it



ICE CLIMBING MEETING - Dolomiti Bellunesi - Un fine settimana di sport e grandi emozioni tutto dedicato al mondo dell'arrampicata su ghiaccio: l'appuntamento è nella gola dei Serrai di Sottoguda, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi da venerdì 20 a domenica 22 gennaio. Per l'occasione vengono allestiti itinerari di misto e dry tooling ed è prevista la partecipazione di grandi atleti. Info: www.marmolada.com.



BUONGUSTO D’INVERNO - Pizzighettone - Crema - Tanti buoni sapori tutti da scoprire sabato 21 e domenica 22 gennaio, lungo un itinerario enogastronomico tra i prodotti di eccellenza di tutta Italia. L'appuntamento è nelle Casematte delle Mura di via Boneschi, dove sono allestiti un circuito espositivo al coperto per degustare i prodotti locali e una mostra mercato all'insegna del gusto. Orario continuato e ingresso gratuito. In contemporanea e già a partire da giovedì 19, si svolge anche "La tripa de San Basian - Trippa e Specialità Locali", con degustazione della trippa, piatto tipico di Pizzighettone. Info: www.pizzighettone.it.



FESTA DAL PIPÈN - Torricella del Pizzo - Cremona - Due weekend, sabato 21, domenica 22 e domenica 29 gennaio, tutti dedicati al piedino di maiale lessato, detto "pipen", una delizia che da oltre dieci anni si festeggia a Torricella del Pizzo, cittadina del Cremonese. Durante la festa il succulento piedino viene servito insieme a contorni di salse e mostarda tipica locale. Ci sono anche bancarelle di prodotti tipici, mostre e degustazioni.



ANTIQUA - Genova - L'antiquariato d'arte confluisce a Genova da sabato 21 a domenica 29 gennaio per Antiqua, la grande mostra mercato di antiquariato arte antica. In esposizione nel quartiere fieristico della città della Lanterna tanti oggetti di grande pregio, dalle porcellane alle cornici decorate in foglia oro, intagli su legno e argenterie di fine Settecento. Con il biglietto della manifestazione per tutta la durata della Mostra si può accedere al Museo dell'Accademia Ligustica di Belle Arti. Info: www.antiquagenova.com.



SAGRA DELLA BRACIOOLA - Camerata Nuova - Roma - Il piccolo borgo montano immerso nel verde del Parco Regionale Naturale dei Monti Simbruini ospita domenica 22 gennaio l'edizione numero 59 della sagra, nata per ricordare l'incendio che il 9 Gennaio 1859 distrusse l'abitato di Camerata Vecchia. Protagonista assoluta è la deliziosa carne di castrato, arrostita su una gigantesca graticola e poi distribuita ai visitatori.



PALIO DI BUTI - Buti - Pisa - La festa richiama la lunga tradizione delle gare equestri e della rivalità tra le contrade: Buti corre il suo Palio domenica 22 gennaio, con i suoi sette rioni cittadini in lizza dopo la Santa Messa dei Cavallai e la tradizionale sfilata delle contrade per le strade del paese. La corsa dei cavalli prende il via alle 14.45 lungo un tracciato di 750 m. A disposizione degli spettatori ci sono tre tribune con posti a sedere e tre maxi schermi per godere lo spettacolo. La festa però anima il borgo durante tutta la settimana che precede il Palio, con la S. Messa celebrata ogni sera in una contrada diversa, rituali, sfilate folkloristiche e cene itineranti. Informazioni: www.paliodibuti.org.



FIERA DI SANT'ANTONIO ABATE E SAGRA DELLA PORCHETTA – Sant'Antonio Abate – Napoli – Il nome del paese è lo stesso del Santo patrono: la festa organizzata in paese da sabato 14 a domenica 22 gennaio non può che essere l’occasione ideale per celebrare il santo eremita protettore degli animali. La sagra propone tutto l'antico spirito del commercio, dello scambio di prodotti e di bestiame, tra riti e celebrazioni della più antica tradizione. Nel grande spazio espositivo della Fiera si ripropone l’antica fiera degli animali le cui origini risalgono addirittura al 1420. In concomitanza con la fiera si svolge anche la 38a edizione della Sagra della Porchetta, occasione golosa per scoprire i migliori prodotti derivati dalla lavorazione della carne suina. Non mancano spettacoli, concerti di musica popolare e attività culturali. L’ingresso è gratuito.