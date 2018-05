Appennino Reggiano: in equilibrio sospesi tra i monti

Gli appassionati di Slackline si incontrano da martedì 15 a domenica 20 maggio nello scenario incontaminato di Castelnovo ne' Monti, per la precisione nella location di Pietra di Bismantova, località appenninica in provincia di Reggio Emilia e punto di riferimento per l'arrampicata, il trekking e per svariati appuntamenti outdoor nazionali. L’occasione è offerta dal Bismantova Highline Meeting 2018 , un evento ricco di adrenalina a tu per tu con la natura, nel quale ci si cimenta nella Slackline, la camminata nel vuoto in equilibrio su una fettuccia elastica, ma sono in programma appuntamenti per scoprire varie discipline legate a questo mondo, oltre a t rekking, birdwatching e spettacoli serali.

La Slackline, per chi non lo sapesse, è una fettuccia di poliestere o di nylon che viene mantenuta in tensione tra due punti: lo scopo è camminare in equilibrio tra il punto di partenza e quello di destinazione, ovunque siano posizionati. Può trattarsi di un breve tratto lungo qualche metro, sospeso tra due paletti a poca distanza dal suolo, per chi muove i primi passi in questa disciplina, ma anche per i più spericolati, di una funambolica camminata sospesi nel vuoto, tra scenari naturali di grande maestà per un'esperienza da brivido, sia per l'atleta sia per lo spettatore. In ogni caso lo Slacklining è un esercizio non banale di equilibrio e di bilanciamento dinamico, un vero sport che regala ottima tonicità della muscolatura e benessere psicofisico.



In occasione del Bismantova Highline Meeting 2018 sono in programma numerose attività legate a questa disciplina e una serie di incontri alla scoperta delle varianti di questa disciplina, come l’Highline, la Trickline, ma anche del Juggling, del Kendama, dei tessuti aerei e dell’Acroyoga, visto che la Slackline è una disciplina che accoglie alcuni principi dello yoga.



Dato che la manifestazione si svolge in una location di grande interesse naturalistico, tanto da essere citata persino da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia, sono in programma una serie di eventi di trekking e birdwatching. Per completare il divertimento non mancano spettacoli serali e party. Le informazioni sono online sul sito slacklinebologna.it.