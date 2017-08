Antrodoco : due giorni in pieno Medioevo

Sabato 29 e domenica 30 luglio Antrodoco, uno dei più caratteristici paesi della provincia di Rieti, torna ai fasti del suo glorioso passato medievale, quando, tra il 1228 e il 1371, era un Castaldato . Questo è anche il nome della manifestazione, “Castaldato in Festa: Palio della Madonna del Popolo” , che fa rivivere atmosfere del tempo che fu tra alfieri, giullari, damigelle e cavalieri, in un ricchissimo programma di eventi, intrattenimenti e rievocazioni. Sabato 29 luglio è in programma “La notte della Dama e degli arcieri”, mentre domenica 30 si svolge il Corteo storico , seguito dal Palio della Madonna del Popolo .

Sabato, dopo la lettura del bando che annuncia l’inizio della festa, i visitatori possono assistere alla ricostruzione e all’animazione di un accampamento medievale, curata dalla Compagnia d’arme “Mos Ferri” di Rieti: qui nel pomeriggio si svolgono duelli d’arme e dimostrazioni rivolte ad adulti e bambini. Alle ore 18, dopo la Giostra e i giochi medievali, è il momento del grande corteo delle Dame, a cui è intitolato il banchetto nei Rioni per un vero e proprio viaggio nella gastronomia laziale. Vi prendono parte anche le pro loco di Amatrice, che cucina la tradizionale amatriciana, di Accumoli con arrosticini e prodotti tipici, Borgovelino con le ciambelle fritte e Cittaducale, mentre il Comitato San Giovanni prepara la pasta alla gricia. Dopo la lettura del bando in lingua volgare, accompagnata dall’esibizione della compagnia Tamburi di Antrodoco, viene proclamata la Dama del “Palio della Madonna del Popolo” e vengono presentati gli arcieri chiamati a sfidarsi il giorno successivo.



La giornata di domenica 30 luglio si apre alle 10 del mattino con le atmosfere medievali Arte ed Artigianato e con le compagnie di arcieri di Antrodoco e di San Giovanni Reatino. Si prosegue con il Palio della Madonna del Popolo nel piazzale di Santa Maria Extra Moenia, e con il Corteo storico, nel quale confluiscono centinaia di figuranti in abiti realizzati per l’occasione, seguendo bozzetti che ricalcano fedelmente documenti e dipinti del tempo. La sera si fa festa tra dame e cavalieri, alfieri, eserciti con armi, mezzi di trasporto del tempo; e ancora animali, cortigiani, giullari, damigelle e popolani. Nelle taverne e nelle osterie del centro storico viene servito il pasto del viandante, mentre proseguono le esibizioni dei tamburi e sbandieratori di Narni, degli sbandieratori Città de L’Aquila e della compagnia Tamburi di Antrodoco. Dalle 23 in poi il gran finale, con la proclamazione del Rione vincitore del Palio 2017 e l’incendio della Rocchetta, che dà a tutti appuntamento al prossimo anno.



Per due giorni, insomma, Antrodoco ripercorre alcuni dei momenti più importanti della propria storia: dalla pace di Anagni tra l’imperatore Federico II e Papa Gregorio IX all’arrivo di Federico II al Castello, dal matrimonio tra Guglielmo Da Palarago e Alterigia fino all’intervento della Regina Giovanna I contro Giuntarello da Poppleto che si era impossessato della Fortezza. Un glorioso passato che ha lasciato tracce di pregio nel paese, attraversato dal fiume Velino e circondato da tre imponenti gruppi montuosi: il Monte Giano, il Monte Nuria e il Monte Elefante. Antrodoco oggi è considerato il “Centro d’Italia”, segnato da un piccolo obelisco sormontato da una sfera metallica collocato nei pressi della chiesa di Santa Maria Extra Moenia.



Informazioni sulla pagina Facebook dedicata .