Amatrice: tutti pazzi per gli spaghetti all'amatriciana

Niente paura, dunque: pasta, pomodoro, pecorino e guanciale. Le tre “p” che rappresentano i capisaldi di questo piatto amato in tutto il Mondo sono il fulcro attorno al quale ruota l'intera manifestazione. Per due giorni quintali di spaghetti vengono serviti in piazza e come sempre la differenza la fanno le materie prime, rigorosamente provenienti dai produttori locali, per un'amatriciana “a chilometro zero”. Per il decimo anno consecutivo anche i celiaci, grazie allo stand con la pasta senza glutine, possono gustare tranquillamente questa prelibatezza.



Fa da sfondo alla manifestazione lo splendido centro storico di Amatrice vestito a festa per l'occasione e arricchito con stand enogastronomici in cui è possibile assaggiare ed acquistare i migliori prodotti della tradizione. Spettacoli itineranti e bande musicali creano quel clima di festa che solo nei piccoli centri si riesce ancora a respirare, coinvolgendo i visitatori in percorsi per approfondire la conoscenza di una cittadina dal passato glorioso.



Grazie alla sua collocazione geografica strategica – al confine fra Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, in una zona di passaggio tra l'Adriatico e il Tirreno – Amatrice è stata infatti per tanti secoli teatro di innumerevoli avvenimenti storici. Un passato importante che ha lasciato tracce indelebili come la Torre Civica del XIII Secolo, la Chiesa di Sant'Agostino con le sue torri campanarie, il portale tardo gotico con i suoi splendidi affreschi e altre architetture religiose.



Per gli amanti del verde e della natura è bene sapere che dal 1991 il territorio di Amatrice è incluso nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga a cui il paese ha dedicato il "Parco in Miniatura", un giardino della conoscenza dove sono riprodotti in scala i monumenti, gli animali e l'intero territorio del Parco nazionale.