Altomonte, La gran festa del pane

La manifestazione si svolge come ogni anno nel centro storico di Altomonte, trasformato per l'occasione in una grande piazza dell'enogastronomia e dell'accoglienza. I visitatori sono guidati dal profumo dei pani appena sfornati alla scoperta degli ingredienti, degli attrezzi, dei cicli e delle tecniche utilizzate nella lavorazione del pane. Inoltre, sono presenti i comuni aderenti alle Città del Pane, alle Città Slow, ai Borghi più Belli D'Italia e ai comuni del Parco del Pollino.



Altomonte e la Calabria, attraverso il Pane lanciano un messaggio di fratellanza a tutto il mondo. Il pane non è solo simbolo di condivisione e accoglienza, ma è anche maestro di comportamenti. Infatti i suoi ingredienti: l'acqua, la farina, il sale e il lievito madre, nel loro insieme, fermentano e lievitano creando nuova vita che, se si rinnova impastandola nuovamente, si perpetua nel tempo (il Lievito Madre).



Partecipare alla Gran festa del pane è anche l'occasione per andare alla scoperta delle bellezze del territorio cosentino. Altomonte, infatti, è un incantevole centro medioevale incastonato nel cuore della provincia cosentina; fa parte del Club dei Borghi più Belli d'Italia e dell'Associazione Città del Pane. Situato a circa 500 mt. sul livello del mare, era riconosciuto dai Romani con il nome di Balbia ed era rinomato per il pregiatissimo vino balbino. Paese costruito su di un preesistente nucleo fortificato, conserva ancora oggi una impostazione Medioevale.



L'Assessore al Turismo e Cultura Lina Fittipaldi ribadisce, che “anche quest'anno l'obiettivo della “Gran Festa del Pane” è quello di rafforzare la lo sviluppo gastronomico e turistico attraverso la riappropriazione della nostra identità mediterranea e la sua affermazione”. Anche l'Assessore alle Attività Produttive Lia Germano, sottolinea “l'importanza di questa manifestazione che rappresenta non solo un momento di aggregazione sociale, ma vetrina dei prodotti tipici del territorio e soprattutto dei prodotti della panificazione".



Per il programma completo, www.granfestadelpane.com