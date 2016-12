12 gennaio 2015 Alto Adige: quando la neve diventa scultura Armati di pale, seghe e fantasia, trenta artisti faranno a gara per creare straordinarie opere d’arte di neve e ghiaccio: in gennaio a San Candido e a San Vigilio Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Gli attrezzi: filo spinato, seghe, pale e palette. L’equipaggiamento: stivali di gomma, paraorecchie e guanti, soprattutto una giacca a vento a prova di gelo. Tutto per dare vita a statue realmente straordinarie.

Tra qualche giorno, nelle località altoatesine di San Candido (dal 14 al 16 gennaio) e di San Vigilio (dal 19 al 21 gennaio), 30 artisti provenienti da tutto il mondo daranno vita al 25° Dolomites Snow festival - Rassegna internazionale delle sculture in neve, cimentandosi in una magica sfida all’insegna della fantasia e dell’abilità tutta artigianale di creare personaggi o scenografie dalla neve e dal ghiaccio.



Vere, strepitose opere d’arte - Tutto nascerà negli angoli più suggestivi delle due belle località altoatesine, dove verranno approntati giganteschi cumuli di neve pressata e ghiacciata. Su questi candidi cubi i dieci gruppi partecipanti daranno libero sfogo alla loro creatività realizzando sculture uniche nel loro genere. L’acqua che, grazie alle rigide temperature invernali ghiaccia in un attimo, è l’unico elemento sul quale gli artisti potranno contare per plasmare le sculture con i loro attrezzi. Le opere d’arte dovranno essere completate entro i tre giorni previsti. E anche vedere gli artisti all’opera sarà uno spettacolo da non perdere. Poi toccherà ai turisti ospiti delle due località e agli abitanti valutarne i pregi e scegliere le opere migliori.



Magìe notturne - Le sculture in ghiaccio, che potranno essere ammirate anche di sera grazie all’impianto d´illuminazione che crea uno spettacolo straordinariamente suggestivo, rimarranno al loro posto fino a quando, con l’approssimarsi della primavera, non si scioglieranno.



Due paesi incantevoli - San Candido, in Alta Val Pusteria a quasi 1.200 metri di altitudine, vanta una posizione particolarmente privilegiata all'interno del Parco Naturale delle Tre Cime nelle Dolomiti dichiarate Patrimonio Naturale da parte dell'Unesco. San Vigilio, un suggestivo centro della Valle di Marebbe, fa parte del comprensorio turistico Plan de Corones ed è immerso nel Parco Naturale Fanes. Il festival è quindi anche un’occasione per godere di paesaggi dolomitici assolutamente incantevoli e dedicarsi allo sci e a qualsiasi altro svago invernale.



Per informazioni: www.snow-festival.com

