28 settembre 2014 Alto Adige, pane, strudel e speck: appuntamenti di gusto Due sagre dedicate ai sapori buoni e genuini della tradizione nel primo fine settimana di ottobre di LUDOVICA CASELLATI

16:43 - Il primo fine settimana di ottobre l’Alto Adige è una festa di buoni sapori con due appuntamenti di gusto da non perdere: da venerdì 3 a domenica 5 ottobre la bellissima Piazza Duomo a Bressanone ospita il Mercato del pane e dello strudel, mentre sabato 4 e domenica 5 in Val di Funes si svolge la Festa dello speck. L’appuntamento è a Santa Maddalena, un incantevole piccolo centro ai piedi delle Dolomiti dell’Odle.

E’ il cuore pulsante della città di Bressanone, in provincia di Bolzano, a ospitare il tradizionale Mercato del pane e dello strudel, che riempie di profumi golosi le strade e le piazze del centro. La festa è un appuntamento annuale nel quale i panettieri sfornano e propongono ai visitatori un prodotto che è parte integrante della cultura altoatesina. Esistono infatti decine di tipologie che portano il marchio di qualità Alto Adige: dal pane alla frutta alle pagnotte venostane “Vinschger Paarl”, da quello nero a quello integrale, dalla pagnotta pusterese “Pusterer Breatl” al tipico pane croccante di segale (Schüttelbrot) per concludere con i dolci tipici, dallo “Zelten” allo Strudel di mela. Per tre giorni i visitatori sono invitati a immergersi in un’atmosfera di festa, degustando e scoprendo le tradizioni altoatesine attraverso le dimostrazioni dei panettieri, alla scoperta dell’arte antica dei fornai e di tecniche e segreti della lavorazione e della cottura per la riuscita di un ottimo pane di qualità.



Poco lontano, sabato 4 e domenica 5 ottobre, ai piedi dello spettacolare gruppo alpino delle Odle, e precisamente a Santa Maddalena, nel cuore della Val di Funes, torna il tradizionale e tanto atteso appuntamento con la Festa dello Speck Alto Adige. Lo Speck Alto Adige IGP (indicazione geografica protetta), contraddistinto dalla sua pettorina verde, è il protagonista indiscusso di questa festa che di anno in anno vede aumentare il numero di buongustai provenienti dall’Italia e dall’estero, che arrivano in Val di Funes per festeggiare, divertirsi con musica, con i giochi per bambini, oppure semplicemente girando il mercato di prodotti contadini e gustando le prelibatezze a base di speck. Da solo o accompagnato dal fragrante pane tipico dell’Alto Adige, lo speck è il protagonista indiscusso.



Le feste nascono da un’iniziativa comune dell’Associazione Turistica Val di Funes, del Consorzio Tutela Speck Alto Adige e dell’EOS – Organizzazione Export Alto Adige della Camera di commercio di Bolzano, ed è supportata da tutte le associazioni della vallata. Possono essere una simpatica occasione per visitare questa splendida terra che ha tanto da offrire sia dal punto di vista naturalistico, storico ed enogastronomico. I due eventi sono collegati da un apposito servizio shuttle e i programmi dettagliati si possono consultare al sito www.mercatodelpane.it e www.speckfest.it