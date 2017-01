Alto Adige: Obereggen, una domenica con i giganti dello snowboard

Lo scopo è eleggere il nuovo “ King of Obereggen”; lo scenario è lo snowpark del comprensorio altoatesino del Latemar (Obereggen -Pampeago-Predazzo), uno dei più spettacolari e attrezzati delle Dolomiti. I migliori freerider si danno appuntamento domenica 5 febbraio per contendersi il titolo nelle categorie uomini, donne, under 16, Senior e Girls.

L’evento, organizzato da ASV Skateboardproject-Bolzano in collaborazione con la società impianti Obereggen Spa. Propone all’ammirazione del pubblico spettacolari evoluzioni con numeri acrobatici inediti, alla presenza di una giuria di esperti. In mattinata si svolge la gara principale, ad iscrizione gratuita, nella modalità Slopestyle: in palio uno skipass stagionale Obereggen-Val di Fiemme 2017/18 e numerosi premi in materiale tecnico.

Lo Snowpark Obereggen, che dista appena 20 minuti da Bolzano, è un park per tutti, attrezzato con 30 strutture, una halfpipe, una pista boardercross e un nightpark illuminato tre sere alla settimana fino alle ore 22. Lo snowpark si trova sulla pista Pampeago, servita dalla veloce seggiovia Obereggen.



Nel pomeriggio è la volta del BBQ jam ad offerta libera, la tradizionale ed attesa Grill Battle a colpi di barbecue, tra carne ai ferri alla griglia tra due autentici specialistici: Alex di Fakieshop il Vikingo contro il Neuroshop.