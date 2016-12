Alto Adige in festa con strudel e speck

Pensando all’Alto Adige si attiva immediatamente il senso del gusto, fatto di sapori sani, genuini ed introvabili. A Bressanone in Piazza Duomo sono protagonisti il pane di segale croccante, la pagnotta pusterese, quelle venostane, tutte con il Marchio di Qualità Alto Adige che garantisce l’utilizzo di ingredienti naturali e di cereali di provenienza locale. Ogni vallata, infatti, ha le proprie specialità che conferiscono al pane un gusto unico e irripetibile Il segreto della grande varietà è proprio nelle peculiarità di cereali, acque pure altoatesine e ricette custodite gelosamente.

La manifestazione è anche un’occasione per stare in famiglia facendo il pane come una volta, lasciandosi inebriare dal profumo fragrante di quando è appena sfornato, che fa subito “casa”.

Quest’anno il Mercato del Pane e dello Strudel Alto Adige è per la prima volta un ‘GreenEvent’; organizzato cioè secondo criteri sostenibili.

L’organizzazione della festa è seguita dall’ IDM Alto Adige di Bolzano.

Il programma dettagliato si può consultare al sito www.mercatodelpane.it.



Sabato 1* e domenica 2 ottobre Santa Maddalena, l’idilliaco paesino della Val di Funes,incastonato nell’incantevole cornice delle Dolomiti di Odle, ospita l’annuale e ormai sempre più internazionale Festa dello speck Alto Adige IGP, altro sapore unico di questa terra. Lo potrete gustare nella due giorni ad esso dedicata, immersi nella natura incontaminata ed accompagnati da canti, danze folcloristiche e musica tipica; ci sono anche un mercato di specialità regionali e i forni traboccanti del fragrante pane tipico dell’Alto Adige. La proposta gastronomica è eccellente: taglieri di speck Alto Adige IGP, canederli e Gröstel (patate arrostite e speck) la fanno da padrone, ma non mancano pietanze più creative come la vellutata di zucca con fettine di speck o ancora l’insalata di cavolo cappuccio con speck, tutto da assaporare nella cornice incantata della Val di Funes.

La festa, “Green Event”, nasce da un’iniziativa dell’Associazione Turistica Val di Funes e del Consorzio Tutela Speck Alto Adige e di IDM Alto Adige. Info: Info: www.festadellospeck.it