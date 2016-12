Alto Adige, grandi chef e sciate mozzafiato

Alla quarta edizione diGourmet Skisafari parteciperanno ben 8 chef stellati, 4 provenienti dalle regioni del Sud Italia e 4 dal Sud Tirolo (Alto Adige), ognuno abbinato ad una baita dell'Alta Badia. A fare da padroni di casa, gli chef stellati dell'Alta Badia: Norbert Niederkofler, abbinato al rifugio Col Alt presenterà una zuppa di vino con crostini alle erbe, salmerino marinato su bruschetta di patate. Lo chef stellato più giovane d'Italia, Matteo Metullio ha scelto di preparare un tortello al caprino su purè di rape rosse, arachidi e ragout di maialino da latte, piatto che potrà essere degustato presso il rifugio Piz Arlara. Nicola Laera, abbinato al rifugio Bamby, cucinerà invece tagliatelle di puccia alla genovese di manzo del proprio maso, con veli di ricotta pugliese stagionata in grotta. Chiude la carrellata di chef altoatesini Chris Oberhammer che per l'occasione presenterà al rifugio Pic Pré un orzotto del molino di Villabassa con maialino nostrano e maggiorana.



Gli chef del Meridione - Provengono tutti dalle regioni del sud Italia gli altri chef partecipanti al Gourmet Skisafari. Al rifugio I Tablá sarà possibile incontrare lo chef pugliese Angelo Sabatelli di Monopoli. Per l'occasione ha creato spaghetti aglio, olio, peperoncino e capesante con salsa di marasciuolo (rapa selvatica). Lo chef Alois Vanlangenaeker di San Pietro di Positano delizierà gli sciatori al rifugio Bioch con un piatto tipico della Campania: linguine al limone con cozze, bottarga e pane croccante di Agerola. Filippo La Mantia del ristorante omonimo, originario di Palermo, sarà ospite del rifugio Las Vegas per il quale ha creato una pasta con il broccolo in tegame. Al rifugio Club Moritzino ci sarà invece lo chef ischitano Nino di Costanzo, che farà degustare il suo piatto uovo, porcini, frisella e taleggio di bufala. Ai piatti creati dagli chef provenienti dal Sud Italia verrà abbinato un vino altoatesino, mentre ai piatti proposti dagli chef dell'Alto Adige verranno abbinati vini del Sud della Penisola, creando accostamenti speciali presentati da esperti sommelier.



Fino ad aprile con Gourmet Skisafari - Il 13 dicembre gli sciatori si sposteranno sugli sci da una baita all'altra, dove si fermeranno per degustare i piatti serviti dagli chef. Verranno presentate vere e proprie opere d'arte, non solo per il palato, ma anche per la vista. Ci sarà dunque anche la possibilità di conoscere personalmente gli chef, di scambiare quattro chiacchiere con loro e chissà, magari anche di farsi svelare qualche segreto del mestiere. Questi otto piatti e altri sei verranno proposti presso le 14 baite partecipanti all'iniziativa "Sciare con gusto" durante tutta la stagione invernale, che termina domenica 3 aprile.



Per maggiori informazioni: www.altabadia.org



