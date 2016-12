8 aprile 2015 Alta Badia: ultime discese in stile vintage Un tuffo nel passato per la fine della stagione: Skicarousel Vintage Party e gara di sci, tutti rigorosamente con vestiti e attrezzature retrò Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Perlustrate soffitte e cantine: gli avi vi hanno lasciato vecchi sci e scarponi da neve? Vi serviranno per chiudere in bellezza la stagione degli sport invernali: le piste dell’Alta Badia saranno infatti teatro di un originale evento in stile rétro. Sabato 11 e domenica 12 aprile si ritornerà indietro nel tempo, nell’ambiente caratteristico di un comprensorio sciistico dei primi decenni del ‘900. Il tutto all’insegna del vintage, compreso l’abbigliamento degli sciatori, tutti invitati a rispolverare dagli armadi vestiti, attrezzature di genitori e nonni.

Skicarousel Vintage Party prenderà il via sabato sera con diversi eventi a tema, sia nei paesi dell’Alta Badia sia nei rifugi in quota. Ogni bar e ristorante partecipante - tra cui La Bercia, il Fornella e lo Snack Bar Stadio – sarà allestito in base al periodo vintage prescelto. Parola d’ordine: cura al dettaglio nell’ambientazione e alla musica che accompagnerà la serata. Lo stesso tuffo nel passato verrà poi riproposto nei rifugi in quota, dove si gusteranno piatti della tradizione locale, in modo da creare – anche nel cibo e a 2.000 m - un’atmosfera legata allo sci d’altri tempi.



Una gara di sci vintage - Dopo i festeggiamenti del sabato, gli sciatori più impavidi potranno poi cimentarsi domenica in una gara di sci vintage impugnando racchette di bambù : teatro dell'originale competizione sarà la pista La Para, una delle ultime ancora dotata di skilift col vecchio gancio. La gara è aperta a tutti coloro che desiderano provare l’ebbrezza di sciare come si faceva una volta, ovviamente senza la facilitazione degli sci carving. Nei rifugi Bioch, Boconara, Crëp de Munt, I Tablá, la Marmotta, La Para, Las Vegas e Moritzino risuonerà della musica in tema che accompagnerà gli ospiti durante tutta la giornata. indispensabile sarà rispettare il dress code: abbigliamento e attrezzature sciistiche retrò, per non rovinare l’atmosfera. Il vestito più vintage e originale, verrà poi premiato in uno Style Contest all’Après-ski L’Murin.



Istruzioni per l’uso - La preiscrizione alla competizione può essere effettuata via mail all’indirizzo lavilla@altabadia.org, oppure ci si può iscrivere direttamente sul posto il giorno della gara. Sono previsti sconti per lo ski pass e negli hotel per chi vuole approfittare dell’occasione per trascorrere le ultime giornate di sci sulla neve. L’evento è una collaborazione tra il Consorzio Turistico Alta Badia e il Consorzio Skicarosello.



Per informazioni: www.altabadia.org



