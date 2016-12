Al museo con tutta la famiglia

12:30 - Domenica 12 ottobre, 550 musei delle più importanti città italiane ospitano la "Giornata nazionale delle famiglie al museo", l'occasione per trascorrere una piacevole e divertente domenica in compagnia di tanti bambini pronti a giocare, divertirsi e creare. Il tema conduttore di questa edizione è “il filo di Arianna” un simbolo a cui ruotano attorno tutte le attività della giornata tra cui lavori didattici, giochi a tema e iniziative speciali.

Dall'anno scorso, in occasione dell'evento è stato ideato il progetto “Manifesto del museo a misura di bambino”, un'idea nata grazie al contatto diretto tra le famiglie e il museo: insieme, infatti, hanno collaborato per ideare il museo ideale, creato su misura per ospitare visitatori di tutte le età. La famiglia esprime i propri sogni e desideri, il museo risponde con le proprie iniziative. È attraverso questo dialogo che il Manifesto si propone di avvicinare grandi e piccini a questi luoghi della città in apparenza formali e seriosi.



Mamme e papà hanno risposto a un questionario, inviato email, lasciato i loro commenti, le loro esperienze e le loro richieste nei blog. Il manifesto è un'elaborazione dei dati raccolti tenendo conto anche della realtà del panorama museale italiano. I musei che partecipano alla "F@MU- Giornata nazionale delle famiglie al museo" sono invitati a sottoscrivere il manifesto, si impegnano a realizzarne i principi e lo distribuiscono gratuitamente in occasione della "Giornata nazionale".



“Istituire questa giornata è stato un passo importante – spiega Elisa Rosa, fondatrice del portale internet www.kidsarttourism.com e Direttore Artistico di F@Mu 2014 – perché come è scritto nella convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'ONU, Articolo 31, “Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, […] di attività artistiche e culturali”.

Per partecipare alla "Giornata nazionale" basta consulatre sul sito http www.famigliealmuseo.it l'elenco dei musei che aderisocno all'iniziativa. Ciascuno può scegliere il più adatto ai propri interessi: in ogni museo della lista, domenica 12 ottobre viene organizzato qualche evento per la famiglia.



Per maggiori informazioni è necessario cercare i contatti del museo e rivolgersi direttamente alla struttura preferita, eventualmente prenotando l'attività se così è indicato.