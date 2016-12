Agriturismoinfiera: a Milano ritornano le fattorie

La manifestazione rappresenta una vetrina aggiornata e completa di servizi specializzati, una risposta concreta a tutti i bisogni di chi ama il turismo verde, dal lusso al low-cost.Oltre 300 strutture agrituristiche italiane spiegano la loro offerta, i vari servizi e presentano specialità enogastronomiche regionali tra laboratori per grandi e piccini.



Per i bambini c'è l'AgriFattoria, un luogo magico tra animali e prodotti della terra e dove i più piccoli possono imparare tante cose interessanti sulla natura. Una due giorni per poter interagire con il mondo naturalistico, toccare lama, capre, coniglietti, cavalcare asini e cavalli, conoscere la vita affascinante delle api e incontrare rapaci. Tanti i laboratori didattici che per due giorni allietano le giornate di tutta la famiglia per offrire la possibilità di conoscere meglio e da vicino una realtà̀ spesso sconosciuta. Si realizzano bambole di lana, si scopre il magico mondo delle fiabe e si vive all'interno di una vera e propria fattoria tra galline, mucche e cavalli per conoscere dal vivo il fantastico mondo di campagna. Tra le novità, un laboratorio unico nel suo genere: la lavorazione del formaggio con il latte appena munto, un'esperienza unica per conoscere l'origine di un cibo consumato da tutti, giocando con le mani nel latte.



Per gli amanti del vino e dell'olio, non manca l'AgriEnoteca – gestita dagli esperti sommelier dell'Accademia del Vino con i quali imparare a riconoscere pregi e difetti di vini e oli. Agriturismoinfiera è anche AgriArte, un'area interamente dedicata all'arte contemporanea ispirata e creata con “pezzi unici” ricavati dalla natura. Uno spazio in cui artisti moderni si esibiscono dal vivo creando opere personalizzate ispirandosi all'artista per eccellenza: Madre Natura.



Per la prima volta in assoluto, si inserisce a piena forza, anche lo spazio Agri-SPA, un'area interamente dedicata alla salute, al relax e ai trattamenti estetici proposti dagli agriturismi presenti. Sarà possibile provare sulla propria pelle maschere di bellezza, massaggi e creme a base di prodotti naturali come il di latte d'asina e latte di capra.



Orari e costi: sabato 23 e domenica 24 gennaio dalle 10.00 alle 19.00

Prevendita on line € 6 - Scaricando il Buono Sconto dal sito € 7 - Prezzo intero € 10. Gratuito bambini 0 - 10 anni



Per maggiori informazioni, www.agriturismoinfiera.it