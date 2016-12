24 aprile 2015 Ad Ascoli Piceno ‟È tutto un friggi friggi” Il capoluogo marchigiano si trasforma nella capitale della frittura per una città tutta da gustare e... da scoprire Tweet google 0 Invia ad un amico

10:09 - Supplì, arancini, panzerotti o patatine? Ad Ascoli Piceno ci pensa Fritto Misto, la fragrante manifestazione dedicata ai grandi fritti italiani ed internazionali che, giunta all'undicesima edizione, torna dal 24 aprile al 3 maggio.

Per l’undicesimo anno consecutivo, il capoluogo marchigiano, patria dell’Oliva tenera Ascolana Dop, è pronto a trasformarsi nella capitale della frittura. «È tutto un friggi friggi» è il claim di questa fragrante edizione che annovera fra le principali novità lo spazio riservato a Vini e street food particolari.



Il Palafritto di Piazza Arringo, è il punto di partenza di un’irresistibile percorso nel gusto che si snoda attraverso succulente specialità nazionali ed internazionali, tutte preparate con Farine Magiche Lo Conte, main sponsor dell’evento. Accanto ad appetitose ricette, già premiate dal pubblico nelle precedenti edizioni, fanno la loro comparsa croccanti novità, dal fish kebab, cucinato esclusivamente con pesce italiano, alla patatina fritta, preparata soltanto con patate dei Monti Sibillini, grazie alla collaborazione con il Consorzio Forestale dell’Appennino Centrale.



Il ricco percorso di assaggi propone più di 40 diverse ricette, selezionate fra le migliori specialità provenienti da tutto il mondo, con una sezione ad hoc dedicata ai celiaci. Gli amanti delle tipicità siciliane trovano tutti i profumi del Mediterraneo gustando arancini, cannoli siciliani, zippole di ricotta e le immancabili crispelle di riso. La Puglia è presente con i panzerotti, autentiche eccellenze gastronomiche e il Lazio con i filetti di baccalà e carciofi. Protagoniste dell'evento sono ovviamente le tipicità marchigiane a partire dalle Olive ascolane del Piceno Dop, i cremini, la mozzarella in carrozza, gli spiedini e gli involtini di biancolina.



Gli amanti della cucina etnica possono gustare la tempura del cuoco giapponese Jun Sato e i saporiti piatti peruviani del ristorante torinese Las Lineas De Nasca: empanadas, fajitas, salchipapas, arepas, cebois andine, bunuelos. Non mancano le specialità sudamericane: involtini primavera, samosa, samosa vegana, papa rellena e guarnerose. Direttamente dal Medioriente, invece, falafel, langosh, fatalier e sambousiki.



Cooking show, degustazioni e laboratori arricchiscono la kermesse che vede il gradito ritorno della Fritto Card, la carta servizi ufficiale di Fritto Misto, per accedere a sconti e graditi omaggi. I coinvolgenti Cooking show e le perfette Degustazioni in programma presso il Polo Didattico svelano ai visitatori come preparare e come riconoscere una perfetta frittura; i laboratori Cucina la tua Oliva coinvolgono adulti e bambini, mentre sono riservate solo ai più grandi le imperdibili Lezioni da Bere. Ad accompagnare le specialità fritte non mancano la selezione di vini, presso l’Enoteca delle Marche; per gli amanti del luppolo, torna, invece, l’esclusivo spazio firmato dal Birrificio il Mastio di Urbisaglia. E per chi vuole rinunciare al glutine, ma non al gusto di una fragrante frittura, torna l’area dedicata al gluten free, in collaborazione con AIC Associazione Italiana Celiachia – Regione Marche.



