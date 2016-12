Acquario di Genova: un tuffo tra i fondali marini

Ad attendere il pubblico sono i cuccioli appena nati all'Acquario di Genova: il piccolo lamantino ha iniziato a prendere il latte da mamma Rynke, il delfino ha iniziato il percorso di integrazione con gli altri esemplari e nuota nella nursery con mamma Luna, Goccia e Naù e lo squalo zebra si è ambientato nella laguna tropicale imparando a rapportarsi con le altre specie ospiti della vasca. Il pubblico può ammirarli tutti i giorni nelle rispettive vasche espositive. I visitatori possono partecipare agli incontri quotidiani “A tu per tu con l'esperto”, compresi nel prezzo del biglietto di ingresso, per approfondire la conoscenza di foche e delfini attraverso l'esperienza di chi si prende cura di loro tutti i giorni. Appuntamento ogni giorno nel Padiglione Cetacei alle ore 12.00 e 14.15 e nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, alle ore 11.00, nella vasca delle foche.



Fino al 6 gennaio, sono tanti gli appuntamenti rivolti alle famiglie: con "Avventura Acquario" i bambini dai 4 ai 7 anni vengono coinvolti in un viaggio a tappe alla scoperta delle aree segrete dell'Acquario. "Acquario segreto", invece, permette di scoprire, sotto la guida di un esperto biologo, cosa si nasconde dietro le vasche dell'Acquario.



La serata del 9 gennaio è dedicata alla magica “Notte con gli squali”, l'avventura che consente ai bambini dai 7 ai 13 anni di conoscere l'affascinante mondo marino genovese in un contesto insolito e suggestivo: la notte. I bambini sono invitati a partecipare a uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta degli animali che popolano l'Acquario, provando l'emozione di dormire davanti alla vasca dei grandi predatori del mare. L'attività è rivolta a 35 ragazzi alla volta, inizia alle ore 19.30 e termina alle ore 9 della mattina successiva per un costo di 80 Euro per bambino e comprende anche la cena. Per info e prenotazione: Incoming Liguria tel. 010/2345.666.



Per maggiori informazioni sull'Acquario di Genova e sulle promozioni invernali, consulta il sito www.acquariodigenova.it