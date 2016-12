Acquario di Genova: con Robin Hood alla scoperta del Madagascar

Fino al 30 agosto Robon Hood, l'eroe beniamino dei poveri, si trasferisce dalla Foresta di Sherwood alla Foresta degli Tsingy del Madagascar dell' Acquario di Genova per far conoscere ai visitatori le numerose specie animali di questa particolare area geografica.

Le visite, in linea con l'impegno di divulgazione ambientale che l'Acquario di Genova persegue da sempre, hanno l'obiettivo di sensibilizzare i visitatori alla necessità di salvaguardare la ricchissima biodiversità del Madagascar: questa isola, infatti, presenta una straordinaria varietà di specie animali e vegetali endemiche. A causa della grandissima opera di deforestazione, che ha portato alla perdita del 90% delle foreste, molte di queste specie sono a rischio di estinzione.



L'iniziativa, realizzata in collaborazione con De Agostini Editore/DeAKids, propone al pubblico delle famiglie ogni domenica delle visite guidate per conoscere la ricchissima biodiversità di questa isola africana. I partecipanti durante la visita possono entrare in contatto con due esemplari di pitone verde e con i ciclidi, pesci di acqua dolce che utilizzano complessi riti di accoppiamento e formano, caso piuttosto raro nelle specie ittiche, coppie durature nel tempo.



Durante la visita, i partecipanti possono approfondire la conoscenza di alcune specie di anfibi, specie minacciate a livello mondiale a causa della rapida scomparsa degli ambienti umidi, del degrado ambientale e dei cambiamenti climatici. Tra queste, le piccolissime Mantelle dorate dalla vivace colorazione arancione, e le rane pomodoro, con il loro color rosso usato come sistema difensivo contro i possibili predatori.



Gli appuntamenti con Robin Hood si svolgono ogni domenica fino al 30 agosto nel Padiglione Biodiversità alle 11, 12.30, 14.30 e 16; sono compresi nel biglietto di ingresso e hanno una durata di 20 minuti circa. A luglio, l'Acquario di Genova è aperto tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 22.30 con ultimo ingresso alle ore 20.30; ad agosto, la struttura osserva un orario serale prolungato con chiusura alle ore 24 e ultimo ingresso alle ore 22.



Per maggiori informazioni sull'Acuqrio di Genova e sulle promozioni estivem consulta il sito www.acquariodigenova.it

