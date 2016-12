Acqualagna, appuntamento gourmet alla Fiera Nazionale del Tartufo

11:27 - Acqualagna, in provincia di Pesaro Urbino, ospita per tre weekend consecutivi la 49° edizione della "Fiera Nazionale del Tartufo", un appuntamento di grande importanza per conoscere uno dei simboli della gastronomia italiana. A partire dal 26 ottobre, infatti, proseguendo per i primi due fine settimana di novembre (1-2 e 8-9 novembre) il tartufo marchigiano, tra i più pregiati e richiesti nel panorama culinario mondiale, torna a conquistare i palati e le laboriose mani di chef pluripremiati durante la Fiera Nazionale del Tartufo.

Perché Acqualagna? Proviene proprio da qui la raccolta annua di tartufo che si avvicina ai 600 quintali. Numeri pesanti, anzi importanti, anche quelli della Fiera: il Palatartufo, il più grande spazio di accoglienza dell’evento, può ospitare più di 200.000 visitatori, con 4.000 mq di area dedicata a dimostrazioni, degustazioni per tutti gli appassionati di cultura enogastronomica made in Italy e spazi espositivi per l’artigianato locale e la lavorazione della pietra. Tutto il paese partecipa all’evento, mettendo a disposizione i propri spazi per l’esposizione dei commercianti del tartufo fresco.



Novità della 49° edizione della Fiera sono il Salotto da Gustare e i cooking show Il Tartufo incontra le Regioni Italiane. Il primo è una cucina/palcoscenico firmata Aster Cucine, affacciata su una platea ricca di tavole apparecchiate: a dirigere lo spettacolo, l’indiscussa maestria degli chef pluripremiati invitati alla manifestazione e l’inconfondibile sapore del tartufo.

Altro importante luogo di appuntamento è il Palazzo del Gusto, antica dimora restaurata e utilizzata come base per gli itinerari del gusto della Repubblica Gastronomica di Acqualagna, dove il cibo di qualità è protagonista indiscusso. Il palazzo è sede di degustazioni enologiche e birre artigianali da abbinare all’Olio DOP di Cartoceto, il Prosciutto di Carpegna, la Casciotta di Urbino, i salumi del Nino e, ovviamente, l’immancabile tartufo nero e bianco di Acqualagna.



Per maggiori informazioni sulla Fiera Nazionale del Tartufo potete consultare il sito ufficiale dell’evento http://acqualagna.com/

