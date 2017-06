A Torino una giornata al servizio della salute

Sabato 10 giugno Torino è capitale della salute e della prevenzione con la manifestazione “Torino Taking care”: già dalla prima edizione, la giornata promette di diventare un punto di riferimento nel calendario degli appuntamenti per il cittadino. L’Arsenale della Pace di piazza Borgo Dora è il teatro di un evento aperto a tutti i cittadini in cui professionisti medico-sanitari eseguono gratuitamente esami e controlli in una giornata tutta dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute

Convegni, interventi, attività pratiche e laboratori, dimostrazioni, consulenze, informazioni e possibilità di eseguire visite e screening: una vera occasione per prendersi cura di sé. La giornata è costruita a misura di tutta la famiglia, con spazi pensati per bambini, senior, mamme e coppie di ogni orientamento sessuale.



Torino Taking Care, diritto alla salute per tutti, si presenta attraverso il proprio nome esprimendo il suo principale intento: prendersi cura delle persone dando loro accesso libero e gratuito a strumenti concreti di prevenzione e ribadirne l’importanza in ogni sua forma come migliore risorsa per la tutela della salute.

Torino Taking Care, TTC per gli amici, nasce da un’idea di Federica Miraglia, presidente dell’associazione Gineceo e con l’organizzazione di SGI, Società Generale dell’Immagine. La giornata ha il patrocinio di numerosi Enti regionali e nazionali, tra cui Ministero della Salute, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città Di Torino, ASL Città di Torino, Città della Salute e della Scienza di Torino, Marina Militare, Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e Società Italiana di Pediatria. Innumerevoli i contributi di associazioni, aziende e professionisti che hanno dato la loro adesione alla manifestazione e che parteciperanno con entusiasmo alla giornata.



Tutte le informazioni e il programma della giornata è online sul sito http://www.torinotakingcare.it.