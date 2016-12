A Torino il Festival Internazionale del Tango

Il festival prende il via con lo spettacolo “Sweet Tango” preso il Teatro Nuovo, dove sono in calendario anche le performances di tutti i ballerini ospiti di quest'anno. Durante le lezioni e i seminari tematici, grande novità di questa edizione, i partecipanti hanno occasione di incontrarli e di farsi guidare in un viaggio alla scoperta degli stili più interessanti. Altro momento clou del Festival sono le serate di festa e danza a tema: un venerdì Red Passion, una Milonga Luccicante tra payettes e brillantini per il sabato, una Gran Fiesta de Pasqua a Pois.



Nei suoi sedici anni di storia l'International Tango Torino Festival è diventato il più importante e conosciuto evento europeo dedicato a questa sensuale danza che, come si dice in Argentina, è la maniera migliore di unire corpo e musica in una coreografia irresistibile. Ideatori e direttori artistici della kermesse sono Marcela Guevara e Stefano Giudice, ballerini di fama mondiale e ospiti fissi delle più importanti manifestazioni internazionali, mente pensante di una manifestazione che ormai da anni attira a Torino i nomi più prestigiosi fra i maestri in circolazione e che trasforma le vacanze di Pasqua sotto la Mole in una delle occasioni più ambite dai tangueri di tutto il mondo. A guidare gli allievi, insieme ai padroni di casa Marcela e Stefano, ci sono tutte le coppie di ballerini ospiti, con i migliori nomi del panorama internazionale, orchestre e musicalizador di prestigio. L'anno scorso sono stati registrati più di 400 iscritti provenienti da ogni parte del mondo: da Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Turchia, ma anche Hawaii, Cina, Giappone, Russia e Canada.



Lo spettacolo di inaugurazione, sul palco del Teatro Nuovo giovedì 24 marzo alle ore 21, si intitola “Sweet Tango” ed è un evento di grande impatto e complessità. Tra i protagonisti, accompagnati dall'Orchestra Ensemble Hyperion, ci sono tutte le coppie che animano il festival, impegnate in tutte le diverse sfumature del tango, dal salon interpretato dagli ospiti d'onore Lorena Ermocida e Pancho Martinez Pey – quello delle sale da ballo, elegante e rigoroso nelle sue figure spesso improvvisate, dall'abbraccio chiuso e le guance che si sfiorano - all'apilado nel quale i ballerini sono vicinissimi uno all'altra e quasi si sostengono, in un abbraccio stretto e cheek to cheek. Non mancano movimenti di tango fantasia o escenario, spettacolarizzato al massimo livello, con prese, piroetti e salti e passi senza contatto e molte sfumature del cosidetto tango nuevo. Dopo lo spettacolo ci si butta in pista durante la Milonga di Apertura al Club Almagro di Via Perugia 20.



Venerdì 25 Marzo si aprono ufficialmente le danze con la Fiesta de Bienvenida, dalle ore 23 fino alle prime luci del mattino. 8 Gallery al Lingotto ospita anche quest'anno le grandi feste di musica e danza, con oltre mille coppie in pista nella struttura trasformata da fabbrica a luogo di incontro dal grande architetto Renzo Piano. In scena una Milonga Red Passion, con le esibizioni delle coppie Sebastian Achaval y Roxana Suarez e Neri Piliu y Yanina Quinones all'insegna della spregiudicatezza, dell'amore e del colore rosso.



Il week-end di Festival si apre con la Milonga Pomeridiana, sabato 26 Marzo dalle 17.30 alle 20.30 il dj Alfredo Petruzzelli nelle strutture del Tech NH Hotel al Lingotto. Alle 23 la serata si sposta all'8 Gallery al Lingotto per il Gran Baile de Gala.



Domenica 27 Marzo si torna a ballare nella Milonga Pomeridiana con dj Sergio Chiaverini tra le 18 e le 21 presso il Tech NH Hotel. Alle 23 invece, inizia la Gran Fiesta de Pasqua – una Milonga a Pois con le esibizioni di Carlitos Espinoza y Noelia Hurtado e Lorena Ermocida y Pancho Martinez Pey, in compagnia dell'Orchestra Tango Spleen



Lunedì 28 Marzo il Festival si conclude: dopo la Milonga Pomeridiana al Tech NH Hotel dalle 15.30 con la dj Paola di Bari si balla alle 21 al Club Amagro con la Fiesta de Despedida, milonga d'arrivederci



Le lezioni sono a tutti i livelli, compresi i principianti. Novità di questa 16° edizione è il Seminario de Tango Salon, a cui sono invitati tutti i tangueros per confrontarsi e seguire il ritmo con tre delle migliori coppie di questo genere: Sebastian Arce y Mariana Montes, Esteban Moreno y Claudia Codega, Sebastián Achaval y Roxana Suarez.



Informazioni e programma completo sul sito www.tangotorinofestival.com.