A Spotorno aquiloni in festa

Il 30 Kite Club, l'associazione aquilonistica che sin dagli esordi coordina questo evento per conto del Comune di Spotorno, presenta anche quest'anno un programma ricco e interessante. Più di quaranta gruppi di aquilonisti provenienti da tutta Italia e da molte nazionalità europee, si stanno preparando a colorare il cielo del lungomare di Spotorno con creazioni stupefacenti. In Piazza della Vittoria, invece, viene allestita una mostra fotografica e non manca il concorso tematico che ogni anno spinge gli aquilonisti a creare aquiloni sempre più strani e originali.



La manifestazione inizia alle 10.00 di sabato 12 marzo con il saluto delle bandiere dei club e termina nella serata di domenica con la catena umana degli aquilonisti, che, per questa diciassettesima edizione sono ben centocinquanta. Gli aquiloni statici tridimensionali e quelli acrobatici a due o quattro cavi, si librano in sessioni di volo libero la mattina di sabato e domenica, sulla spiaggia tra i bagni Sirio e l'Hotel Tirreno, e con esibizioni in scaletta sul campo centrale davanti a piazza della Vittoria, nei pomeriggi .



Si possono ammirare le evoluzioni di aquiloni a due e quattro cavi in singolo, in team e a tempo di musica. Non mancano le tradizionali battaglie di Rokkaku e i corsi di pilotaggio base ed avanzati, tenuti da campioni della specialità del 30 Kite Club. Si conferma il KITEATTACK, laboratorio ispirato all'attività creativa del popolare programma Disney, dopo il successo dell'anno scorso, e sarà aperto anche a intraprendenti costruttori del pubblico.



Segnaliamo anche che in contemporanea ha luogo fino al 20 marzo alla Sala Convegni Palace, un Collettiva di opere d'arte di pittura, scultura e ceramica dedicate al vento, aperta al pubblico dalle 16 alle 19 tutti i giorni e dalle 10 alle 12 sabato e domenica.