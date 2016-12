A Senago con le eccellenze della tavola italiana

18:20 - Alimentazione, Agricoltura, Ambiente, Artigianato, Arte: sono le cinque A che caratterizzano i prodotti italiani e fanno grande la gastronomia del nostro Paese. Giovedì 23 aprile dalle ore 17.30 presso Villa San Carlo Borromeo di Senago (Milano), viene presentata l’Associazione La Tavola Italiana: inserendosi del dibattito legato a Expo 2015, l’associazione si propone di valorizzare la filiera che, dal seme fino alla tavola, genera la qualità dei nostri prodotti. Solo in questo modo, infatti si può garantire la tutela della tradizione e la ricchezza dei frutti della terra del nostro Paese.

Durante il periodo di EXPO 2015, in particolare, dal 1 giugno al 31 ottobre 2015, l’Associazione proporrà una vasta gamma di prodotti DOP, IGP, DOC, DOCG e di specialità regionali ai delegati dei diversi Paesi stranieri ospiti di EXPO e a un pubblico cosmopolita, estimatore di prodotti enogastronomici made in Italy,



Gli eventi si svolgeranno a Milano dalle ore 18 alle ore 22 nel roof garden della sede dall’Associazione, in Corso di Porta Vittoria 18. (le date degli appuntamenti saranno pubblicate sul sito dell’associazione www.latavolaitaliana.org). Ogni serata sarà articolata in tre fasi: illustrazione degli ingredienti e dei prodotti tipici italiani, preparazione di piatti a base degli stessi prodotti elaborati da chef provenienti dai territori di origine dei prodotti, accompagnate dall’illustrazione delle loro proprietà alimentari, gustative e salutistiche. La maggior parte di questi eventi verranno svolti in collaborazione con i Gruppi di Azione Locali (GAL) e con i Gruppi di Azione Costieri (GAC) di Sicilia, Puglia, Basilicata, Sardegna, Lazio, Toscana, Lombardia.



Queste stesse regioni hanno ospitato le riprese del documentario di Claudio Viola “Ricchezza. La Tavola Italiana”, che viene proiettato in occasione dell’incontro di Senago. Il documentario racconta in modo non convenzionale il valore aggiunto dell’agroalimentare italian: il punto di partenza è una tavola imbandita, sintesi della ricchezza prodotta dalla cultura, dalla civiltà, dalle tradizioni, dal clima e dalle differenze del territorio italiano. Il pranzo, realizzato nella splendida cornice di Villa San Carlo Borromeo, documenta il patrimonio della tavola italiana attraverso storie e immagini raccontate da sei commensali, rappresentanti dei territori di origine di alcuni dei più famosi prodotti tipici italiani.



L’associazione La Tavola Italiana non ha fine di lucro e si propone di porre in essere iniziative nel settore della cultura, del turismo, dell’arte, della gastronomia e dell’artigianato realizzando attività di promozione, divulgazione, studio e ricerca volte alla valorizzazione ed alla diffusione delle pratiche agricole, culinarie, artigianali, alimentari, culturali italiane in Italia e nel mondo.