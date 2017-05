A Roma le Olimpiadi delle Donne

La manifestazione si propone come supporto concreto per le associazioni che operano sul territorio, tra cui associazioni sportive, gruppi di supporto sulla salute al femminile e su molte problematiche sociali. Sabato 6 maggio nello spazio dedicato della “Casetta Rosa”, allestita al piano 0 del Centro, a partire dalle 17.00 si svolge la sfida tra le concorrenti, impegnate in diverse prove di abilità Cinque concorrenti sono chiamate a una “prova artistica”, nella quale deve essere realizzato un make up per gli occhi; cinque concorrenti si sfidano invece nella “prova mamma”, in cui convincere le bambine presenti a lasciarsi pettinare con una acconciatura a treccine; altre cinqu infine sono chiamate alla “prova casalinga” con una competizione a colpi di ferro da stiro. Ci sono poi prove a quiz di cultura generale per decretare la vincitrice, con premi per la campionessa. Per iscriversi, visitare il sito www.casettamattei.com.

E’ in programma anche un intrattenimento musicale in compagnia dello showman Damiano Gagliani, di Sara Galimberti e con la partecipazione della madrina dell’evento Samantha De Grenet, reduce dai successi dell’Isola dei Famosi.



Tra i prossimi appuntamenti in calendario per tutto il mese di maggio ricordiamo sabato 13 un corso per mamme in dolce attesa, organizzato in collaborazione con Casa Maternità Zoe, e sabato 20 Omikami Sport, uno stage di difesa personale con il Patrocinio del CONI, rivolto alle donne che vogliono imparare a difendersi da eventuali aggressioni fisiche. Sabato 27 maggio è invece la volta di un evento glam con le lezioni di make up e coiffeur in collaborazione con un’associazione del settore