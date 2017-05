A Roma il National Geographic Festival delle Scienze

Come insegna Darwin, la selezione naturale non sempre premia la specie più forte e nemmeno la più intelligente, ma quella più capace di adattarsi e di cambiare a seconda delle condizioni ambientali in cui si trova a vivere. Il cambiamento è dunque una chiave di lettura di grande attualità, non solo della natura che ci circonda, ma della società in cui viviamo e soprattutto in noi stessi, nel nostro percorso di esseri umani. In questa cornice si inserisce anche la partnership con il National Geographic, una delle maggiori realtà internazionali impegnata nella ricerca nella conservazione del Pianeta e nella divulgazione scientifica.



A prima vista, la scienza è un luogo privilegiato di cambiamento, nella continua ricerca di risposte ai problemi del presente, nella tensione instancabile verso scoperte, invenzioni e innovazioni capaci di trasformare e migliorare le nostre abitudini di vita. Ma la scienza ha anche un ruolo fondamentale nell'aiutare l'uomo a fronteggiare il cambiamento, a cominciare dalle trasformazioni che stanno caratterizzando la nostra epoca: la crisi economica, la rivoluzione digitale che mette sotto pressione il mondo dell'occupazione, il riscaldamento climatico e le tante criticità ambientali.



Per dare adeguato spazio a un tema così vasto e affascinante, il Festival adotta quest’anno una versione potenziata della sua formula abituale: l'Auditorium Parco della Musica ospita così un ricco calendario di incontri, dialoghi, conferenze, laboratori e spettacoli, in cui la scienza si confronta con il pubblico, ma anche con esponenti di spicco di altre discipline, come la filosofia, la psicologia, l’arte, il giornalismo, in un intrigante caleidoscopio di stimoli e sorprese. Tra gli ospiti ricordiamo, tra gli altri: il fisico Geoffrey West che traccia il futuro delle grandi città; l'etnologo e antropologo Marc Augé che propone la sua ricetta per un nuovo mondo possibile; la cantante e poetessa rock Patti Smith che riflette sull'impegno sociale e ambientale degli artisti; l'astrofisica Sandra Savaglio che svela i segreti delle supernovae, e il filosofo David Weinberger che si avventura tra musica, intelligenza e tecnologia. I linguaggi dello spettacolo, intersecandosi con gli orizzonti scientifici, propongono l'anteprima mondiale di Cracking Danilo Rea, la nuova opera di Danilo Rea e Alex Braga (avveniristico incontro tra jazz e intelligenza artificiale), e il dialogo “impossibile” tra i videomaker The JackaL e i presidenti dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.



National Geographic Festival delle Scienze si rivolge al pubblico di tutte le età con una articolata proposta in ambito educational, con eventi, spettacoli e una serie di laboratori realizzati per i ragazzi delle scuole (tra gli altri, ci saranno anche i workshop per i giovani “makers” curati da FablabforKids). Inoltre, il festival esplorerà con un approccio multimediale i mille volti della divulgazione scientifica, dalla proiezione delle ultime serie tv prodotte da National Geographic (Genius, Marte), alle presentazioni delle più recenti pubblicazioni editoriali a carattere scientifico.



Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, in collaborazione con Codice Edizioni e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il National Geographic Festival delle Scienze di Roma è realizzato in partnership con National Geographic, ASI - Agenzia Spaziale Italiana e INFN- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e in collaborazione con INAF- Istituto Nazionale di Astrofisica e Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con il sostegno di Enel e Nissan.



Il programma completo degli appuntamenti è online sul sito www.auditorium.com.