A Roma Enotica: il Festival del Vino e della Sensualità

10:41 - Tre giorni all’insegna del connubio tra Bacco e Venere, Forte Prenestino (Roma), ospita Enotica, Il Festival del Vino e della Sensualità, la manifestazione ad alto tasso afrodisiaco dedicata all’immortale legame fra vino ed eros: da venerdì 13 a domenica 15 marzo sono in programma degustazioni di vini, cibi biologici e biodinamici provenienti da tutta Italia.

Il Centro Sociale di Forte Prenestino, spazio dell’avanguardia sociale e culturale, diventa teatro di uno degli eventi più variegati della stagione: la quinta edizione di Enotica rinnova la sua veste ed il suo spirito con tre giorni di degustazioni e spettacolo dal vivo, in cui la condivisione di un buon bicchiere di vino si unisce alla musica, all’arte e alla poesia. Un incontro di piaceri che si snoda attraverso un sentiero sensoriale tra le 100 celle sotterranee del famoso centro sociale romano.



L’ Enoteca di Forte Prenestino nasce nel 2004 con il progetto delle “Fiere dei particolari” Critical Wine, dall’incontro tra Luigi Veronelli, l’anarcoenologo, e i movimenti sensibili ai problemi della terra, dell’ambiente e dell’agricoltura. Il risultato di questo incontro è la nascita di un progetto che vede uniti produttori e consumatori contro un’agricoltura estensiva e industriale, per la valorizzazione dei vitigni autoctoni, della vinificazione artigianale e per la trasparenza sui prezzi e i ricarichi della filiera distributiva.



Enotica è l’espressione di un modo di vivere in un contesto sereno in cui è possibile lasciarsi trasportare da sensazioni piacevoli, ed esalta non solo il vino, ma tutto quello che gli ruota intorno, soprattutto le suggestioni. Così Forte Prenestino si trasforma in teatro di un novello “baccanale”, punto di snodo della cultura critica ed indipendente e avanguardia di uno stile di vita alternativo ai ritmi frenetici del quotidiano.



Il programma offre tre giorni di concerti, mostre, spettacoli ed i prodotti di 60 vignaioli e contadini autentici, appassionati testimoni dell’antico messaggio che unisce la dolcezza del vino alla convivialità.

Protagonista è il Vino Critico, cioè di provenienza certificata, che non speculi sul prezzo, che rispetti l’ecosistema e che non sia filtrato e deviato dalla produzione agricola industriale di massa.



Anche il cibo ha grande importanza. Infatti, i veri protagonisti in queste giornate del festival sono i contadini che, con i loro prodotti e i loro diversi territori, esaltano l’importanza della biodiversità e del biologico.

Enotica valorizza i prodotti degli artigiani del vino e dei cibi biologici e biodinamici nell’ incontro con i consumatori, per favorirne il consumo critico e consapevole, che presuppone la conoscenza dei prodotti, il desiderio di trasparenza sui prezzi e la cura dell’impatto ambientale.



Per maggiori informazioni visita il sito: www.enotica.net

