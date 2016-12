A Pizzighettone si respira il profumo di “Fasulin”

16:56 - Pizzighettone, in provincia di Cremona, ospita per due weekend consecutivi, da venerdì 31 ottobre a domenica 9 novembre, una nuova edizione dei “Fasulin de l’òc cun le cudeghe” (ovvero fagiolini dall'occhio con le cotenne), una rassegna gastronomica giunta alla 22esima edizione che richiama visitatori da ogni parte d'Italia.

Le antiche mura del paese sono la location ideale per accogliere i visitatori che ogni anno accorrono numerosi: ambienti a volta di botte ben collegati tra loro e riscaldati da camini d'epoca si trasformano per l'occasione in una grande osteria, fatta di panche e tavoloni in legno dove i visitatori-buongustai trovano ben 1.000 posti a sedere, 16 mila porzioni di Fasulin e altre eccellenze gastronomiche locali.



I "Fasulin de l'òc cun le cudeghe", come tutti i prodotti messi in tavola, sono un piatto a metro (non a chilometro) zero. Da quando i volontari hanno deciso di ripristinare e coltivare un'antica coltura locale andata perduta hanno seguito con passione, dalla semina alla raccolta, fino alla ricetta e alla presentazione in tavola, tutte le fasi dello sviluppo dei fagiolini.



Durante le giornate di festa il succulento piatto viene cucinato con due lunghe cotture che iniziano all'alba nella grande cucina professionale realizzata per l'evento dal Gruppo Volontari Mura. La produzione totale è di oltre 16mila scodelle servite ancora fumanti( più di 50 quintali), accompagnate da pane fresco e buon vino, come tradizione vuole. Dietro i fornelli, sono tante le cuoche volontarie: mamme e nonne del paese proseguono nella tradizione della ricetta gelosamente custodita e fanno parte di quel nutrito staff di oltre 250 volontari impegnati nella manifestazione.



In tavola non solo "fagiolini" ma anche salame e lardo nostrani, gorgonzola, raspadùra cioè formaggio grana servito in sottilissime scaglie, provolone abbinato alla mostarda Cremona e ancora polenta abbrustolita e fresca e, per finire, la torta rustica dei morti, dolce tipico della festa sfornato solo una volta l'anno per questa occasione.



A corollario:

Nel primo fine settimana dei 'Fasulin', la '14esima 'BUONGUSTO', mostra mercato enogastronomica di prodotti tipici locali e regionali italiani (31 ottobre-1-2 Novembre, ingresso gratuito ).

Nel secondo fine settimana la 1° 'BIRRA&GUSTO' (7-8-9- Novembre, ingresso gratuito) con microbirrifici artigianali ed eccellenze gastronomiche italiane. In entrambi i weekend, inoltre, visite guidate sia in notturna che in diurna alla scoperta delle mura di Pizzighettone Città Murata di Lombardia; apertura Musei nelle mura ('Delle Prigioni' e 'Arti e Mestieri di una Volta') e Museo Civico; e crociere sull'Adda a bordo della motonave Mattei. All'interno delle mura dei 'Fasulin' anche quest'anno viene allestito un doppio corner per i più piccoli: uno spazio ludico per bambini e un corner pappe e biberon per i nostri baby ospiti.



Per gli amici camperisti, Camper service gratuito (Viale De Gasperi) e aree di sosta libere. Durante la festa funzionerà un trenino-navetta . Per chi arriva in treno il riferimento è la 'Stazione di Ponte Adda ' (Trenord)

Per maggiori informazioni, www.fasulin.com