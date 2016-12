18 febbraio 2015 A Piacenza il festival della cultura orientale La provincia emiliana ospita da venerdì 20 a domenica 22 febbraio eventi e spettacoli dal vivo con ospiti internazionali Tweet google 0 Invia ad un amico

15:42 - Piacenza Expo ospita da venerdì 20 a domenica 22 febbraio la prima edizione di “Sogno d’Oriente”, il festival di magia, danza e cultura orientale e mediorientale che porta con sé tutte le suggestioni di una tradizione millenaria, tra maestri danzatori, astrologi e cartomanti, esperti del benessere, monaci, maestri di arti marziali, cosplayer e cultori del mondo orientale.

Il cuore pulsante degli eventi di Sogno d’Oriente è il mondo della danza, presente attraverso spettacoli, stage, e lezioni di maestri internazioni che si alternano sul palco per tutta la durata della manifestazione e guidano lezioni aperte a tutti. Al centro delle esibizioni c’è la danza del ventre, accompagnata dai suoi accessori più caratteristici: danza saidi con il bastone, con le ali di Iside, con il candelabro tenuto in equilibrio sulla testa, con i sagat, strumenti a percussione tenuti sulle mani e con la spada. Appartengono a loro volta al mondo della danza anche altri stili, tra cui la Tribal Fusion, l’arabo flamenca, la Sufi, danza religiosa turca riservata agli uomini, la Tannura con i suoi pittoreschi abiti colorati di origine egiziana, fino alla danza Bollywood, tra le più in voga degli ultimi anni.



“Sogno d’oriente” è anche occasione per scoprire cibi, spezie, oggetti, abiti e accessori originali che ricreano ambienti e usanze di queste terre. In particolare si può respirare il profumo delle spezie marocchine, gustare il sapore delle prelibatezze indiane, sentire la morbidezza delle stoffe thailandesi, lasciarsi ammaliare dai dragoni cinese e le spade samurai giapponesi, il tutto tra oggetti caratteristici di ogni paese orientale e mediorientale.



La manifestazione ospita inoltre un’area dedicata alla salute e al relax: vengono proposte diverse tecniche di benessere fisico, tra cui lo yoga, il massaggio ayurvedico, lo shiatsu, ma anche i trattamenti orientati all’armonia spirituale come il Reiki, forma terapeutica alternativa per curare alcuni malanni fisici, emozionali e mentali, il massaggio sonoro con le campane tibetane e il Pranic Healing, disciplina spirituale di origine cinese che si basa sulla sull’imposizione delle mani. Durante la manifestazione c’è la possibilità di sottoporsi ai trattamenti e ricevere consigli di esperti e operatori del settore.



Infine ad animare il festival c’è la presenza dei cosplayer, appassionati della cultura e dei miti del mondo orientale che si aggirano tra gli stand travestiti da personaggi dei manga o indossando costumi tipici originali e pregiati. Non mancano neppure alcuni professionisti che ripercorrono antiche tradizioni e contribuiscono a ravvivare l’atmosfera: chiromanti, cartomanti, rabdomanti e astrologi, ognuno con la propria specialità.



Per maggiori informazioni visita il sito: www.sognodoriente.it



