A Parma il Mercanteinfiera di primavera

Sono ben 45.000 i metri quadrati di superficie espositiva, che propongono pezzi di antiquariato, come troumeau, porcellane, ebanisteria settecentesca; arredi, gioielli e oggetti vintage, proposti dai circa 1.000 espositori presenti, a beneficio delle centinaia di buyer provenienti da Stati Uniti, Turchia, Francia, Germania, ma anche Danimarca, Norvegia, Russia, Texas e Argentina.



L'arte è esaltata anche nelle due mostre collaterali in calendario: “Sole o accompagnate? L'opera fotografica come opera singola e come serie”, con gli scatti della statunitense Nan Goldin. Tra gli altri artisti in mostra anche Sergio Scabar, Luigi Veronesi, Franco Fontana, Ulrich Tillmann, Antonio Biasiucci, Vittore Fossati, Leonardo Genovese, Lynne Lawner, Rita Lintz, Marcello Mariana, Cosimo di Leo Ricatto e Sara Rossi. Tutte le opere provengono dalla collezione privata di Fabio Castelli.



La seconda mostra collaterale è “Parma 360 on view”: attraverso una serie di immagini, video e performance, anticipa i temi portanti del “Festival sull'arte creativa”, in programma a Parma dal 2 aprile al 15 maggio, e accoglie negli spazi del polo fieristico le opere di artisti del calibro di Vico Magistretti, Enrico Robusti, Paolo Ceribelli e Maurizio Galimberti, oltre ad alcuni scatti dell'inedito progetto Aridadakalimba. Accanto alle provocazioni del visual artist C999, la videointervista di Michelangelo Pistoletto, che accende i riflettori sul tema della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione degli spazi cittadini. "Parma 360 on view” è realizzata in collaborazione con Federica Bianconi, Chiara Canali, Simona Manfredi e Camilla Mineo.



Significativa anche la scelta di ospitare, a cinquantacinque anni dalla morte, una mostra dedicata a Mario Sironi, pittore simbolo del Novecento italiano. "Mario Sironi: illustrazione, pittura, grande decorazione” è infatti il titolo dell'esposizione curata da Estemio Serri e Alan Serri per Edizioni Cinquantasei Bologna e Galleria d'arte Cinquantasei, allestita all'interno della sezione "Parma Art Fair”. Una novantina le opere che provengono in larga parte dalla collezione di Andrea Sironi Straußwald, nipote dell'artista.



Grande attesa per "Il Mito", il grande affresco realizzato dall'artista di origini sarde tra il 1936 ed il 1937, che proprio a Mercanteinfiera viene presentato al pubblico per la prima volta nella sua versione restaurata.

