A Parma c’è il Mercanteinfiera

Antiquariato d'alta gamma, ebanisteria del Settecento, argenteria d'epoca, oggetti di design raffinato, ma anche modernariato e suggestioni vintage: tutto questo e molto altro dà appuntamento agli appassionati della memoria in occasione della 33esima edizione di Mercanteifiera, la grande kermesse che si svolge a Parma da sabato 4 a domenica 12 ottobre. Dal 27 settembre, poi, prende il via l'iniziativa Mercanteifiera OFF, un fuori salone dell'arte che trasforma la città in un vero e proprio polo culturale.

Questa edizione di Mercanteinfiera è tutta aperta alla sfera internazionale, con oltre 1000 espositori e 45.000 mq espositivi e investitori esteri per le opere Made in Italy provenienti da Usa, Russia, Turchia Brasile, Belgio Danimarca Francia e Inghilterra. Grazie al nuovo partner di Fiere di Parma, US Antique Show, la kermesse sbarcherà anche a New York e a Miami.



Il quartiere fieristico della città emiliana si trasforma così in una grande vetrina internazionale d’arte, arricchita da due importanti eventi collaterali: “Novecento Parmigiano”, un’esposizione di oltre 40 opere che vede tra i protagonisti Amedeo Bocchi, Goliardo Padova ed Enrico Bonaretti, e “I custodi dei segreti: lucchetti di tutto il mondo in ottocento anni di storia”, una raccolta di circa 100 pezzi pregiati, vere e proprie rarità a livello internazionale. Sono in mostra lucchetti zoomorfi cinesi del XIX sec, lucchetti a “tempo” del XVIII secolo della tradizione italiana, per arrivare a quellii a chiusura a barbigli del Nepal del XIX sec. Questi oggetti preziosi e inconsueti possono essere ammirati grazie alla passione per il collezionismo di Vittorio Cavalli, fondatore del “Museo dei Lucchetti” di Cedogno.



Mercanteinfiera esprime quest’anno anche un’anima green, con Archi&parchi, la collaterale “verde” della kermesse. Si tratta di uno spazio dedicato ai pezzi d’epoca per ambienti esterni, dove la raffinatezza dell’antiquariato è declinata in funzione del giardino e del verde. L’’appuntamento propone anche due assolute novità: l’accordo con Villa Carlotta, Museo e Giardino Botanico del lago di Como, che porta in fiera laboratori d’arte e natura, stampa calcografica, carta marmorizzata a tema floreale, lezioni di biologia per i bambini; e una sezione dedicata ai frutti antichi: giuggiole, biricoccoli, mirabolani e azzeruoli si trasformano in veri e propri testimonial di una natura inedita, poco nota e dal sapore passato, in linea con lo spirito della kermesse.



Gli appassionati di motori trovano nella terza edizione di Mercanteinauto, il salone dedicato ad auto e moto d’epoca provenienti da tutto il mondo, modelli di grande fascino e una interessante proposta di ricambi e automobilia, Tra le bellezze presenti, spiccano Plymouth, Ford d’annata, Porsche e Ferrari in una “amarcord” d’altri tempi dove il richiamo alla velocità richiama il ricordo di divi stregati dai motori: Marlon Brando a cavallo della sua Triumph Thunderbird 6T ne “Il Selvaggio”, Elvis Presley pazzo per le Cadillac o l’indimenticabile Steve McQueen nella 24 Ore di Le Mans. Il salone è aperto al pubblico il 4 e 5 ottobre dalle 10 alle 19 (Ingresso 10 euro alle casse con possibilità di visitare anche “Mercanteinfiera”, 8 euro se acquistato su internet). In concomitanza con la manifestazione, il 5 ottobre, prende il via la seconda edizione di “Mercanteinvespa”, organizzata da Fiere di Parma e Vespa Club Parma.



La vera novità di quest’anno è però la prima edizione di Mercanteinfiera OFF, un fuori salone dell’arte ideato da Fiere di Parma e Comune: dal 27 settembre Parma si trasforma in un vero e propria polo culturale. Fino a domenica 9 novembre Palazzo Pigorini accoglie la mostra “Sfogliare Stanze. Munari e altre storie per raccontare Corraini Edizioni”. L’iniziativa è l’ occasione per mettere il pubblico in contatto con artisti e pittori italiani come Bruno Munari, Enzo Mari e Giosetta Fioroni. La mostra, patrocinata dal MIUR, affascina grandi e piccini. Il pubblico adulto è conquistato dai progetti per le famose “Macchine inutili”, di Bruno Munari, veri e propri oggetti d’arte con esclusiva valenza estetica, le opere della geniale Giosetta Fioroni o il ritratto “From Mao” di Andy Warhol. Stregano i più piccoli la serie di lavori per i libri Cappuccetto Giallo e Cappuccetto Verde dove il colore è il protagonista assoluto. Incantano tutti gli schizzi del maestro Enzo Mari per il volume "Il gioco delle favole", mentre richiamano l’attenzione i suoi schemi di montaggio per l’autoprogettazione di mobili.Inoltre, da segnalare, sono le iniziative della Galleria San Ludovico, animata dal 28 settembre al 3 novembre da volti noti del panorama culturale italiano, tra cui Giuseppe Cederna, Dacia Maraini, Franco Maria Ricci, Beppe Finessi, Alberto Munari, Denis Santachiara e Stefania Bertola, i quali rifletteranno con il pubblico sul ruolo del collezionismo in relazione alla modernità, nelle sue molteplici espressioni: multimedialità, musica e mondo femminile (Ingresso libero).



Per tutte le informazioni, il programma completo degli eventi, biglietti e orari, si veda il sito Internet www.mercanteinfiera.it



