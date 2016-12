A Padova grande kermesse di auto e moto d’epoca

La Fiera di Padova si trasforma per un fine settimana nel paradiso degli appassionati di motori e di vetture storiche: dal 22 al 25 ottobre si svolge Auto e Moto d'Epoca la grande kermesse con i modelli più belli e più preziosi, tutti da ammirare, da sognare e, perché no, da comprare. L'edizione 2015 mette a disposizione degli appassionati la nuova area espositiva N , con quasi 2mila metri quadrati in più rispetto al passato; i commercianti sono più di 300 , con una crescita di oltre il 25% rispetto ai 220 dello scorso anno. Importante è la presenza internazionale , con venditori provenienti, come di consueto, da Germania, Francia e Inghilterra, a cui si aggiungono quest'anno presenze che arrivano da Belgio, Croazia, Olanda, Polonia, Portogallo.

Con più di 90mila metri su 11 padiglioni e 1600 espositori, il Salone padovano si conferma l’appuntamento dell’anno per gli amanti delle dell’auto. Tra le oltre 4mila vetture in vendita, spicca una massiccia presenza di Ferrari, tanto l’edizione 2015 di Auto e Moto d’Epoca sarà ricordata come il più grande mercato di “Rosse” visto finora, con la più ricca e completa collezione dei capolavori di Maranello offerta agli appassionati. La manifestazione ospita infatti una panoramica completa del Cavallino rampante, con raffinate gran turismo degli anni Sessanta; supersportive degli anni '80 tra cui la Ferrari Testarossa e la F40; berlinette ad 8 cilindri dalla 308 sino alle declinazioni più recenti come la 348 e la 355.



Anche gli amanti di Porsche trovano a Padova un punto di riferimento di grande rilievo, con una vera e propria galleria delle meraviglie con gli esemplari più rari e ricercati: si parte con uno dei 170 esistenti al mondo del 911 turbo S del 1997 a fianco del 911 2000 del 65, del 911 1973 modello 2.4 T, del 911 3000 SC 1983, del 996 GT3 RS e del Turbo 33 1986. Si possono trovare anche ricambi originali provenienti da tutta Europa e l'assistenza dei Registri Porsche dedicata a tutti coloro che vogliono fare il loro ingresso nel mondo di questa leggendaria auto. Tra le “chicche” del Salone segnaliamo un altro pezzo unico: la Porsche la 959 rossa appartenuta a Herbert Von Karajan. L'auto che, quando gli fu consegnata nel 1988, fece esclamare al direttore d'orchestra: “È meglio che vendere più dischi!”.



Alfa Romeo porta invece la nuova Giulia, Bmw la nuova serie 3 e i modelli che l'hanno preceduta in 40 anni di storia, Bentley il nuovo SUV Bentayga, Citroen la nuova C4 Cactus a fianco dell'unica 2 Cavalli “Soleil” esistente al mondo, DS la DS 23, DS cabrio and la nuova DS 5, Infiniti la nuova Q30 compatta – sul mercato italiano dal prossimo dicembre - Land Rover celebra il mito del Defender - nell'ultimo anno di produzione prima della rinascita del modello - e i 45 anni del Range Rover, Mercedes la nuova serie S cabrio presentata a Francoforte, McLaren la McLaren 570S, Peugeot la 205 Dakar, 405 Dakar, 504 BANDAMA, Pagani la - Pagani Zonda S e Pagani Zonda F Roadster, Smart la nuova cabrio del marchio, Tesla raddoppia lo stand con 600metri quadri per le Model S P90D – la più sportiva della gamma – e la 85 D, Volvo, infine, porterà il nuovo Suv XC90.



Per informazioni sito Internet www.autoemotodepoca.com.



Ingressi- Intero 20 euro, ridotto (ragazzi dai 13 ai 17 anni) 16 euro

Orari: giovedì 22 ottobre: 9.00-18.00 (con acquisro di Preview Ticket)

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre 9.00-19.00