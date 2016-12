A Monza si corre l'Aids Running in Music

L'evento, promosso dalla sezione lombarda di ANLAIDS che ha tra i suoi soci i migliori scienziati italiani nel campo dell'infettivologia, coinvolge i partecipanti in un percorso di circa 6 chilometri nel centro storico della città. L'obiettivo è di raggiungere il traguardo ideale delle “zero infezioni” e della vittoria nella lotta contro l'AIDS.



Da sempre impegnata a sostenere i progetti di ricerca su Hiv e Aids, ANLAIDS opera da più di 25 anni, sia attraverso l'erogazione di borse di studio e premi, sia attraverso l'organizzazione ed il patrocinio a congressi e corsi di formazione e l'aggiornamento del personale socio sanitario. Fortemente radicata sul territorio, ha coinvolto nell'iniziativa anche il mondo della scuola, uno dei pubblici di riferimento per la prevenzione dei comportamenti a rischio che portano a contrarre l'infezione, inserendosi nei programmi didattici di licei e istituti monzesi con progetti creativi e originali.



In particolare, gli studenti delle classi quinte dell'indirizzo di accoglienza turistica dell'Istituto Professionale Olivetti di Monza (IPSSEC) organizzano sabato 17 dalle ore 15.00 tour guidati per la città di Monza. E ancora: gli studenti dell'indirizzo di enogastronomia dello stesso Istituto preparano deliziosi snack da distribuire ai partecipanti il giorno della corsa. Infine, gli studenti del Liceo Artistico Statale “Nanni Valentini” di Monza hanno realizzato immagini, banner e video per promuovere Aids Running in Music e dare visibilità ai messaggi chiave della sua campagna di sensibilizzazione. Grazie alla media partnership con Radio Deejay, la musica è protagonista: nel Villaggio allestito in Piazza Trento e Trieste si respira un'atmosfera di festa, che vede in prima fila alcuni degli speaker più apprezzati dell'emittente, come Diego Passoni e La Pina.



“Le passate edizioni di Aids Running in Music ci hanno dato un importante contributo per sostenere il lavoro dei ricercatori della Clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale San Gerardo e dell'Università degli Studi Milano Bicocca. Anche grazie ai fondi raccolti durante la manifestazione, abbiamo dato nuovo impulso alla ricerca per la cura di Hiv e Aids e attivato cinque nuovi ambulatori specialistici per il supporto clinico ai pazienti che hanno contratto l'infezione. Ma non solo: nell'ultimo anno abbiamo lanciato il bando per tre borse di studio e tre contratti di ricerca”, spiega con soddisfazione il Professor Andrea Gori, Direttore dell'Unità Operativa Malattie infettive dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza. “Quest'anno il nostro impegno per la prevenzione si estende anche all'infezione da Epatite C, causata dal virus HCV che attacca il fegato causando danni strutturali e funzionali anche molto gravi”, conclude il Professore. “Ecco perché presso i nostri gazebo in Piazza Trento e Trieste sarà possibile effettuare test gratuiti sia per l'HIV che per l'HCV ”.



L'iscrizione è aperta a tutti e può essere effettuata sia presso i Punti di Raccolta sia on-line. Subito dopo il pagamento,ogni partecipante riceve via email il codice di iscrizione che deve esibire allo stand per il ritiro del pettorale il giorno della gara. Nel pomeriggio di sabato 17 e la mattina di domenica 18 ottobre è possibile iscriversi presso la segreteria organizzativa di Aids Running in Music, in Piazza Trento e Trieste, a Monza.



Per maggiori informazioni, www.aidsrunninginmusic.com