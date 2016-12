A Modena tutti "Cuochi per un giorno"

Cuochi per un giorno è un'occasione per condividere l'arte del cucinare, divertirsi a mescolare con le mani, spianare, dar forma alla frolla o alla sfoglia, tramandare le ricette locali, rivalutare in tempi di crisi la sobrietà e l'oculatezza di una cucina che gioca con gli avanzi. Ma c'è molto di più, perché cucinando s'impara: tra pentole e ingredienti i bambini, infatti, imparano a mangiare e ad avere un rapporto sano con il cibo. Con l'aiuto dei cuochi e grazie alla supervisione di un'animatrice ogni piccolo partecipante si cimenta in fantasiose ricette, vivendo un'esperienza ludica ma allo stesso tempo formativa, con la possibilità di imparare le regole del mangiar sano.



Non mancano attività interattive collaterali: al Festival sono presenti numerosi stand che permettono di avvicinarsi alla cucina attraverso diversi linguaggi espressivi, tra cui la fotografia, le ricette in lingua inglese e un divertente atelier sulle macchie. Ci sarà una libreria golosa spettacoli e storie in cucina, angoli sensoriali e giochi.



Per l'occasione sono in programma vere e proprie lezioni di cucina con importanti chef “stellati” provenienti da tutta Italia per incuriosire anche mamma e papà. E' già confermata la partecipazione di Franco Aliberti , Marta Pulini , Aurora Mazzucchelli, Luca Marchini e tanti altri. C'è persino il contributo di Massimo Bottura dell'Osteria Francescana di Modena, tre stelle Michelin e secondo ristorante al mondo nella lista dei The World's 50 Best Restaurants Awards 2015.



La manifestazione è anche e soprattutto un momentoper far del bene: attraverso la loro partecipazione, i bambini aiutano altri bambini. Parte del ricavato della manifestazione viene infatti devoluto a Dynamo Camp, l'unica struttura italiana di Terapia Ricreativa pensata per ospitare bambini affetti da patologie gravi o croniche.

Per maggiori informazioni, www.cuochiperungiorno.it